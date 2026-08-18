방송인 서장훈이 뼈말라 유행에 일침을 가했다. / 사진=텐아시아 DB

다이어트에 집착하는 아내의 사연이 공개됐다. / 사진=KBS Joy '무엇이든 물어보살' 영상 캡처

방송인 서장훈이 뼈말라 유행에 우려를 드러냈다.지난 17일 방송된 KBS Joy 예능 '무엇이든 물어보살'에는 10개월 만에 30kg을 감량한 아내를 걱정하는 남편의 사연이 공개됐다.아내는 현재 키 160cm에 몸무게 40kg이라고 밝혔다. 이를 들은 이수근은 "아까 들어오는데 너무 말랐더라"며 놀라워했다. 이어 "요즘 아이돌들을 보면 뼈말라가 유행이던데 왜 계속 말리는 거냐. 육포가 되고 싶은 거냐"고 지적했다.아내는 과도하게 체중을 감량하게 된 이유에 대해 "어린 시절부터 뚱뚱해서 왕따도 많이 당하고 별명으로 놀림을 받기도 했다"고 털어놨다. 반면 남편은 "요즘 유행하는 연예인 몸무게 때문인 것 같다. 자신의 키에서 120을 빼면 연예인 몸무게라고 하더라"고 설명했다.급격한 체중 감량 이후 건강에도 이상 신호가 나타났다고. 남편은 "경복궁에 놀러 갔는데 20분 정도 걷더니 구토를 했다"고 말했다. 아내는 촬영장 계단을 올라오는 순간에도 어지러움을 호소한 것으로 전해져 우려를 더했다.그럼에도 아내는 "2kg만 더 감량하고 싶다"는 뜻을 밝혔다. 이에 서장훈은 "미쳤다. 잘못하면 죽을 수도 있다"고 강하게 만류하며 건강에 대한 걱정을 드러냈다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr