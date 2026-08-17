밴드 루시(LUCY) 보컬 최상엽(32)이 이달 결혼한다./사진=텐아시아DB

이하 소속사 입장 전문

밴드 루시(LUCY) 보컬 최상엽(32)이 이달 결혼한다. 그간 별다른 열애설 없이 조용히 만남을 이어온 만큼, 갑작스러운 결혼 소식에 팬들의 놀라움과 축하가 이어지고 있다.소속사 미스틱은 17일 "루시 최상엽이 8월 소중한 인연과 새로운 출발을 앞두고 있다"고 결혼 소식을 알렸다.이어 "갑작스러운 소식에 놀라셨을 팬 여러분들의 마음을 잘 헤아리고 있다"며 "따뜻한 마음으로 지켜봐 주시면 감사하겠다"고 당부했다.예비 신부와 결혼식에 관한 구체적인 내용은 공개하지 않는다. 소속사는 "비연예인인 상대를 배려해 예식은 비공개로 진행될 예정"이라며 "이에 따라 구체적인 사항은 공개가 어려운 점 너른 양해 부탁드린다"고 설명했다.최상엽은 2019년 밴드 오디션 프로그램 '슈퍼밴드'에 출연해 준우승을 차지했다. 이후 이듬해 밴드 루시로 정식 데뷔해 보컬로 활동을 이어왔다.안녕하세요, 미스틱입니다.소속 아티스트 LUCY의 최상엽 님이 오는 8월 소중한 인연과 새로운 출발을 앞두고 있습니다.갑작스러운 소식에 놀라셨을 팬 여러분들의 마음을 잘 헤아리고 있습니다. 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시면 감사하겠습니다.비연예인인 상대를 배려해 예식은 비공개로 진행될 예정이며, 이에 따라 구체적인 사항은 공개가 어려운 점 너른 양해 부탁드립니다.최상엽 님은 앞으로도 LUCY의 멤버로서 변함없이 좋은 음악과 활동으로 팬 여러분께 보답할 예정입니다.감사합니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr