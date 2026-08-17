한혜진이 결혼 질문을 받고 당황했다. / 사진=유튜브 '한혜진' 캡쳐

한혜진이 결혼 질문을 받고 당황했다. / 사진=유튜브 '한혜진' 캡쳐

모델 한혜진이 시니어 모델들을 가르치던 중 갑작스러운 결혼 질문을 받고 당황했다.지난 16일 유튜브 채널 '한혜진'에는 '28년차 모델의 시니어 눈높이 워킹 특강'이라는 제목의 영상이 게재됐다.한혜진은 평균 연령 60세의 시니어 모델들을 만나기 위해 부산의 한 대학교를 찾았다. 에어컨이 고장 난 무더운 강의실 상황에도 그는 "시니어라고 봐 드리지 않겠다"라며 호랑이 선생님으로 변신했다.실전 연습 이후 이어진 강의에서 한혜진은 자신에게 궁금한 거 없는지 물었고 누군가 "결혼은 언제 할 건가요"라며 돌직구 질문을 던졌다. 한혜진은 "내가 부산까지 와서 이 얘기를 듣다니, 집에서 듣는 것도 힘든데"라며 당황했다.한혜진은 "제가 정말로 결혼했으면 좋으시겠어요?"라고 물었고 객석에서는 아니라는 반응이 나와 웃음을 자아냈다. 한혜진은 "역시 결혼 얘기할 때가 제일 활기가 넘친다"고 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr