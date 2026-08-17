모델 한혜진이 시니어 모델들을 가르치던 중 갑작스러운 결혼 질문을 받고 당황했다.
지난 16일 유튜브 채널 '한혜진'에는 '28년차 모델의 시니어 눈높이 워킹 특강'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 한혜진은 평균 연령 60세의 시니어 모델들을 만나기 위해 부산의 한 대학교를 찾았다. 에어컨이 고장 난 무더운 강의실 상황에도 그는 "시니어라고 봐 드리지 않겠다"라며 호랑이 선생님으로 변신했다.
실전 연습 이후 이어진 강의에서 한혜진은 자신에게 궁금한 거 없는지 물었고 누군가 "결혼은 언제 할 건가요"라며 돌직구 질문을 던졌다. 한혜진은 "내가 부산까지 와서 이 얘기를 듣다니, 집에서 듣는 것도 힘든데"라며 당황했다.
한혜진은 "제가 정말로 결혼했으면 좋으시겠어요?"라고 물었고 객석에서는 아니라는 반응이 나와 웃음을 자아냈다. 한혜진은 "역시 결혼 얘기할 때가 제일 활기가 넘친다"고 말했다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
지난 16일 유튜브 채널 '한혜진'에는 '28년차 모델의 시니어 눈높이 워킹 특강'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 한혜진은 평균 연령 60세의 시니어 모델들을 만나기 위해 부산의 한 대학교를 찾았다. 에어컨이 고장 난 무더운 강의실 상황에도 그는 "시니어라고 봐 드리지 않겠다"라며 호랑이 선생님으로 변신했다.
실전 연습 이후 이어진 강의에서 한혜진은 자신에게 궁금한 거 없는지 물었고 누군가 "결혼은 언제 할 건가요"라며 돌직구 질문을 던졌다. 한혜진은 "내가 부산까지 와서 이 얘기를 듣다니, 집에서 듣는 것도 힘든데"라며 당황했다.
한혜진은 "제가 정말로 결혼했으면 좋으시겠어요?"라고 물었고 객석에서는 아니라는 반응이 나와 웃음을 자아냈다. 한혜진은 "역시 결혼 얘기할 때가 제일 활기가 넘친다"고 말했다.
박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr
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