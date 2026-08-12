배우 고소영이 전성기 시절 억대 광고료를 받았다고 밝혔다. /사진=고소영 유튜브 화면 캡처

배우 고소영이 전성기 시절 억대 광고료를 받았다고 밝혔다. /사진=고소영 유튜브 화면 캡처

배우 고소영이 전성기 시절 억대 광고료를 받았다고 밝혔다.고소영은 11일 자신의 유튜브 채널에서 과거 출연했던 광고를 돌아보며 촬영 비하인드를 공개했다.제작진은 고소영이 지금까지 출연한 광고를 찾아봤다며 "몇 시간 분량이 나왔다"고 말했다. 고소영은 "일 년에 열 몇 개씩 CF를 찍었었다"며 정확한 광고 출연 편수는 세어본 적이 없다고 밝혔다.고소영의 첫 광고는 1990년대 초반 촬영한 코카콜라 CF였다. 당시 여러 모델과 함께 출연했던 그는 첫 장면을 맡으면서 주변의 질투를 받기도 했다고 회상했다. 첫 광고 출연료에 대해서는 "대학교 1학년 때 몇백만원을 받았던 것 같다. 당시에는 엄청나게 큰돈이었다"고 말했다.고소영은 드라마 '엄마의 바다' 등을 통해 스타로 자리 잡으며 광고계에서도 높은 인기를 누렸다. 그는 당시를 두고 "너무 바빴다. 광고도 막 일 년에 열 몇 개씩 했다"며 "물리적으로 몸이 힘들었다"고 돌아봤다. 광고료가 크게 달라진 시점도 '엄마의 바다' 출연 이후였다. 한 샴푸 광고를 통해 처음 억대 출연료를 받았다고 밝혔다.고소영은 해당 광고에 관해 "처음으로 빅 셀럽 대우를 해주면서 당시 파격적으로 얼마에 계약했다고 했던 광고다. 나한테는 너무 기억에 남고 오래 하기도 했다"고 설명했다. 이어 "처음으로 억대 금액을 받았다"며 이전에는 역할에 따라 하루 단위로 50만원, 100만원 등 출연료가 정해졌지만, 이후부터는 직접 계약을 맺는 방식으로 달라졌다고 이야기했다.계약 조건도 언급했다. 당시 CF 4편과 지면 광고 4편 등 1년에 총 8차례 촬영하는 조건이 기본이었다는 것. 고소영은 "내가 유명해지고 나서 한 첫 광고였다. 몸값이라는 게 생겼다"고 말하며 달라진 자신의 위치를 실감했던 당시를 회상했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr