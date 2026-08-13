블랙핑크 리사, 눈치없는 행보…지수 울고 로제 사과할 때 '나몰라라' 여행 자랑 [TEN스타필드]

그룹 블랙핑크 멤버 리사가 미국 관광지에서 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=리사 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 리사가 미국 관광지에서 다양한 포즈를 취하고 있다. / 사진=리사 SNS

블랙핑크 멤버들이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

리사가 엔틸로프 캐년에 찍어서 SNS에 올린 사진

그룹 블랙핑크 데뷔 10주년 행사를 둘러싼 아쉬움이 이어지는 가운데 멤버들의 이후 대응에도 차이가 나타나고 있다. 지수와 로제는 팬들에게 직접 미안한 마음을 전한 반면, 리사는 별도의 사과 메시지 없이 여행 근황을 전시하면서 멤버들의 엇갈린 행보가 주목받고 있다.블랙핑크는 지난 8일 데뷔 10주년을 맞았다. 이를 기념해 서울 용산구 국립중앙박물관에서 팬 미팅을 진행했지만 행사가 이틀 전에 공지되고 참여 인원이 40명으로 제한되면서 일부 팬들 사이에서 아쉽다는 반응이 나왔다. 10주년이라는 상징성에 비해 팬들과 직접 만날 수 있는 기회가 충분하지 않았다는 지적이었다.이후 지수는 멤버들과 진행한 라이브 방송에서 팬들에게 직접 미안한 마음을 전했다. 그는 "저희도 더 많은 분을 만나고 싶었고, 10주년이 중요한 날이라는 걸 잘 알고 있었다"며 "소통에 문제가 있었던 것 같다. 속상했을 팬들에게 정말 미안하다"고 말했다.로제 역시 지난 11일 팬 소통 플랫폼을 통해 장문의 글을 남겼다. 그는 "지난 며칠 동안 생각이 많아 하루빨리 글을 쓰지 못했다"며 "팬분들의 마음이 공감돼서 어떤 말부터 해야 할까 정리되기까지 시간이 걸렸다"고 밝혔다.이어 "8월 8일 하루만큼은 우리가 웃고 행복한 시간이었으면 했는데 마음같이 풀리지 않아서 미안한 마음이 한가득"이라며 "오랜만에 만날 수 있어서 정말 반가웠고 또 미안했다고 말하고 싶다"고 전했다. "우리 모두 많이 아쉬웠지만 다시 한번 진심으로 축하한다. 앞으로도 더 좋은 추억들을 많이 쌓아가자"고도 했다.리사의 이후 행보는 달랐다. 리사 역시 데뷔 10주년 당일 팬들에게 감사와 애정을 전했지만, 행사 진행을 둘러싼 팬들의 아쉬움에 대해서는 별도의 메시지를 내놓지 않았다.대신 로제가 팬들에게 미안한 마음을 전한 지난 11일 자신의 SNS에 "Red rock therapy"라는 문구와 함께 미국에서 촬영한 여행 사진을 공개했다. 사진에는 요트와 붉은 암벽을 배경으로 여유로운 시간을 보내는 리사의 모습이 담겼다.사진이 촬영된 장소로 알려진 엔텔로프 캐니언은 자유롭게 방문할 수 있는 일반 관광지와는 다소 성격이 다르다. 나바호 네이션 지역에 위치해 허가된 가이드 투어를 통해 입장해야 하고, 통상 사전 예약을 거쳐 방문하는 곳이다. 이에 따라 이번 여행 역시 즉흥적으로 결정됐다기보다 일정 부분 사전에 계획됐을 가능성이 있다.다만 리사가 사진을 촬영한 정확한 날짜는 공개되지 않았다. 사진을 11일 게시했다는 사실만으로 10주년 행사 직후 해당 장소를 방문했다거나, 10주년 행사보다 개인 여행을 우선했다고 단정하기는 어렵다.그럼에도 사진이 공개된 시점은 팬들 사이에서 비교됐다. 팬 미팅 규모와 준비 과정을 두고 아쉬움이 이어지는 가운데 지수는 라이브 방송에서 직접 사과하며 눈물을 쏟았고, 로제 역시 장문의 글을 남겼다. 반면 리사는 관련 논란에 대해 추가적인 설명 없이 여행 근황을 공개했다.멤버마다 팬들과 소통하는 방식이 다를 수 있고, 리사 역시 10주년 당일 팬들에게 감사 인사를 전했다. 다만 같은 상황에서 다른 멤버들이 팬들의 아쉬움에 직접 반응한 것과 대비되면서 사진 자체보다 게시 시점과 대응 방식에 시선이 쏠렸다.결국 10주년 팬 미팅을 둘러싼 논란은 행사 운영에 대한 아쉬움에서 멤버 개개인의 대응을 비교하는 흐름으로까지 번졌다. 팬들에게도 의미가 큰 10주년이었던 만큼 같은 논란을 두고 멤버들이 어떤 방식으로 팬들과 소통하는지까지 관심의 대상이 된 셈이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr