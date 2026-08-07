AND2BLE(앤더블) 김규빈과 TWS(투어스) 도훈이 약 1년 5개월간 함께한 '쇼! 음악중심' MC 활동을 마무리한다./사진=텐아시아DB

AND2BLE(앤더블) 김규빈과 TWS(투어스) 도훈이 약 1년 5개월간 함께한 '쇼! 음악중심' MC 활동을 마무리한다./사진제공=MBC

AND2BLE(앤더블) 김규빈과 TWS(투어스) 도훈이 약 1년 5개월간 함께한 '쇼! 음악중심' MC 활동을 마무리한다.김규빈과 도훈은 오는 22일 방송을 끝으로 MBC '쇼! 음악중심' MC 자리에서 하차한다. 지난해 3월 1일 MC로 발탁된 두 사람은 약 1년 5개월 동안 프로그램을 이끌며 토요일 오후를 시청자들과 함께했다.두 사람은 밝은 에너지와 안정적인 진행으로 아티스트들의 매력을 자연스럽게 이끌어냈다. 센스 있는 리액션과 매끄러운 호흡을 바탕으로 매주 활기찬 분위기를 만들며 프로그램에 활력을 더했다.전 MC였던 Hearts2Hearts(하츠투하츠) 에이나와 함께 '콩해또'라는 애칭으로 불리며 친근한 케미와 티키타카를 선보여 시청자들의 사랑을 받았다. 마지막 방송을 앞둔 김규빈과 도훈은 '쇼! 음악중심'을 떠나는 소감을 전했다.김규빈은 "이렇게 감사하고 소중한 기회를 빛낼 수 있어 정말 영광이었습니다. 도훈, 에이나와 함께여서 더욱 뜻깊고 값진 시간이었습니다"라며 "앞으로의 활동에 있어서도 정말 좋은 양분을 얻었고, 평생 잊지 못할 소중한 추억으로 남을 것 같습니다. 그동안 애써주신 제작진 여러분께 진심으로 감사드리며, 팬 여러분께 행복을 드릴 수 있어 정말 기뻤습니다. 늘 지켜봐 주시고 응원해 주셔서 감사합니다"라고 밝혔다.도훈은 "'쇼! 음악중심'과 함께했던 시간은 자신을 더 알아가고, 한층 성장할 수 있었던 소중한 시간이었습니다. 매주 함께했던 시간이 어느새 일상처럼 자리 잡았던 만큼 많이 아쉽지만, 이곳에서 경험한 모든 순간이 오래도록 기억에 남을 것 같습니다"라며 "'쇼! 음악중심'에서의 추억을 발판 삼아 앞으로 TWS 도훈으로서 더욱 발전된 모습으로 찾아뵐 수 있도록 열심히 활동하겠습니다. 그동안 많은 사랑과 응원을 보내주신 시청자 여러분과 42 여러분, 그리고 항상 따뜻하게 챙겨주신 '쇼! 음악중심' 모든 스태프분께 진심으로 감사드립니다"라고 감사의 마음을 전했다.김규빈과 도훈의 마지막 MC 방송은 오는 22일 오후 3시 20분 '쇼! 음악중심'에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr