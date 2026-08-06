박민하 / 사진 = 박민하 SNS

아나운서 출신 방송인 박찬민의 딸이자 배우 박민하가 폭풍 성장한 근황을 전했다.6일 박민하는 자신의 SNS에 "뜨거운 광선 쏟아져"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에서 박민하는 깊게 파인 나시톱과 블랙 가디건을 입고 한 선글라스 매장을 찾아 쇼핑을 즐겼다. 사진 속 그는 과거 SBS '스타주니어쇼 붕어빵' 출연 당시와 확 달라진 성숙미를 자아냈다.특히, 그의 또렷한 이목구비가 눈길을 끌었다. 이날 그는 갸름한 턱선과 소멸 직전의 작은 얼굴을 자랑해 감탄을 샀다. 그러면서도 박민하는 아빠 박찬민의 또렷한 눈매와 오똑한 콧대를 똑 닮은 인상으로 놀라움을 안겼다.사진을 본 누리꾼들은 "예쁘게 잘 컸다", "몰라보게 예쁜 아가씨가 됐네" 등 반응을 보였다. 이에 아빠 박찬민 역시 "살도 빠지고 많이 많이 예쁘다"며 흐뭇함을 감추지 못했다.한편, 박민하는 2011년 MBC 드라마 '불굴의 며느리'를 통해 아역 배우로 데뷔했다. 지난해 건국대학교 매체연기학과에 입학했다는 그는 과거 영화 '감기', '공조' 등에 출연해 남다른 연기 재능을 선보인 바 있다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr