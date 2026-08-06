변우석./텐아시아 DB

배우 변우석의 따뜻한 미담이 알려졌다.지난 5일 변우석은 개인 채널에 별다른 문구 없이 앰배서더로 활동 중인 브랜드의 광고 사진을 여러 장 업로드했다.이 게시글에는 넷플릭스 예능 '유재석 캠프' 출연자 이애영 씨의 댓글이 달렸다. 그는 "뼌팀장님! 전해드리고 싶은 소식이 있다. 팀장님의 환우 치료 기부금으로 제가 예전에 일했던 아동양육시설(용산구)의 한 아이가 무사히 치료를 받았다고 한다"고 기쁜 소식을 적었다.이어 "팀장님의 따뜻한 마음이 제가 아끼는 곳까지 이렇게 닿았다는 게 정말 신기하고 뭉클하다. 한 아이에게 정말 큰 희망이 되어주셔서 진심으로 감사하고 존경한다"며 "팀장님 마음 깊이 응원하겠다. 팀장님에게 전달되면 좋겠다"라고 덧붙였다.변우석은 이 댓글에 “정말 행복한 소식”이라는 답글을 남겼다.앞서 변우석은 2024년 소아 환우들의 치료를 위해 세브란스병원에 3억원을 기부했고, 지난해에는 굿즈 수익금 전액을 소아암재단에 기부했으며 올해 1월1일에도 소아청소년 환우들의 치료를 위해 1억원을 추가로 기부했다.한편 변우석은 넷플릭스 시리즈 ‘나 혼자만 레벨업’ 촬영을 하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr