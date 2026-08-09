배우 최건이 새 드라마 '내가 죽기로 결심한 것은'에 합류하며 이채민, 노윤서와 호흡을 맞춘다./사진=SNS 갈무리

배우 최건이 새 드라마 '내가 죽기로 결심한 것은'에 합류하며 이채민, 노윤서와 호흡을 맞춘다./사진제공=아크리드엔터테인먼트

배우 최건이 새 드라마 '내가 죽기로 결심한 것은'에 합류하며 이채민, 노윤서와 호흡을 맞춘다./사진제공=아크리드엔터테인먼트

배우 최건이 새 드라마 '내가 죽기로 결심한 것은'에 합류하며 이채민, 노윤서와 호흡을 맞춘다.'내가 죽기로 결심한 것은'은 동명의 인기 웹툰을 원작으로 한 작품이다. 최정규 감독과 김희원 감독이 연출을 맡았으며, 이채민과 노윤서가 주연으로 출연한다.최건은 극 중 문기성 역을 맡는다. 문기성은 남지오(노윤서 분)를 오랫동안 짝사랑하지만 쉽게 마음을 전하지 못하는 인물이다. 지오를 가장 가까이에서 지켜보며 복잡한 감정선을 이어가는 캐릭터로, 극의 또 다른 감정 축을 담당한다.최건은 최근 지니 TV 오리지널 드라마 '아이돌아이'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이번 작품에서는 한층 깊어진 감정 연기로 새로운 모습을 보여줄 예정이다.최건은 "문기성이라는 인물이 가진 순수한 마음과 복잡한 감정을 잘 표현하기 위해 노력하고 있다"며 "좋은 작품에 함께할 수 있어 감사하고, 시청자들에게 기억에 남는 캐릭터를 보여드리고 싶다"고 소감을 밝혔다.최건은 2024년 공개된 웹드라마 '0교시는 인싸타임'으로도 화제를 모았다. 당시 김우석과 강나언이 열애를 인정한 뒤 처음으로 공식 석상에 함께 선 작품으로 관심을 모았고, 포토타임에서는 두 사람 사이 중앙에 선 최건의 배치가 온라인에서 화제가 됐다. 일부 누리꾼들은 "공개 열애 중인 두 사람의 투샷을 피하기 위한 배치 아니냐"는 반응을 보이기도 했다.'내가 죽기로 결심한 것은'은 원작 팬들의 기대를 모으고 있는 가운데, 최건이 문기성 역으로 어떤 존재감을 보여줄지 관심이 쏠린다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr