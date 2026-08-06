안성훈이 독신주의를 선언한다./사진=텐아시아DB

안성훈이 독신주의를 선언한다./사진제공=TV조선

안성훈(36)이 독신주의를 선언한다.6일 오후 10시 방송되는 TV CHOSUN 예능 '미스트롯 포유'는 '웃으면 복이 와요' 특집으로, 개가수(개그맨+가수)들이 총출동한다.먼저 '미스트롯1' TOP5 출신 김나희가 출격한다. 개그우먼으로 데뷔해 트롯 가수로 새로운 전성기를 연 김나희는 오는 8월 결혼을 앞둔 예비 신부라고 밝힌다. 김나희의 결혼 소식에 출연진은 축하를 아끼지 않았다는 후문이다.'개그콘서트'에서 커플 연기로 큰 사랑을 받은 조수연과 신윤승은 묘한 핑크빛 분위기를 자아낸다. 조수연의 무대 도중 깜짝 등장한 신윤승은 "1등 하면 사귀겠다"라는 깜짝 공약을 내건다.결혼과 연애 이야기로 설렘이 가득한 스튜디오에서 안성훈은 돌연 "독신주의를 선언하겠다"고 밝힌다고 해 이목이 쏠린다. 안성훈은 앞서 제대로 된 연애를 해본 적이 없다며 모태 솔로임을 고백한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr