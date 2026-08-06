8TURN / MNH Entertainment

에잇턴 / 사진=MBC M ‘쇼챔피언’ 방송 캡처

그룹 8TURN(에잇턴)이 새 싱글 '[8.X]' 활동을 마무리하고 월드투어에 나선다.8TURN(재윤, 명호, 민호, 윤성, 해민, 경민, 윤규, 승헌)은 지난 5일 MBC M '쇼챔피언'을 끝으로 새 싱글 '[8.X](에잇 닷 엑스)' 타이틀곡 'Stagefright(스테이지 프라이트)' 음악방송 활동을 마쳤다.8TURN은 약 2주 동안 음악 방송에 출연하며 이전보다 한층 성숙해진 퍼포먼스를 선보였다. 손가락 동작을 활용한 포인트 안무로 곡의 분위기를 살렸다.에잇턴은 유럽과 미주를 도는 두 번째 월드투어를 진행한다. 이들은 오는 9월 15일부터 '2026 8TURN 2ND WORLD TOUR [8TURN TRACE] IN EUROPE(2026 에잇턴 두 번째 월드 투어 [에잇턴 트레이스] 인 유럽)'를 개최하고 독일 쾰른과 베를린을 시작으로 핀란드 헬싱키, 프랑스 파리, 영국 런던, 네덜란드 암스테르담, 덴마크 코펜하겐, 폴란드 바르샤바 등 유럽 8개 도시를 찾는다.이어 미주 11개 도시로 향한다. 에잇턴은 10월 20일 뉴욕 공연을 시작으로 콜럼버스, 올랜도, 휴스턴, 시카고, 미니애폴리스, 덴버, 피닉스, 솔트레이크시티, 샌프란시스코, 로스앤젤레스 무대에 서며 현지 팬들과 만날 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr