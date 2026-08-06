배우 원빈과 그룹 라이즈(RIIZE) 멤버 원빈이 생활 서비스 플랫폼 아정당의 공동 광고 모델로 발탁됐다.두 사람은 아정당의 신규 브랜드 광고에 함께 출연한다. 이번 광고는 '책임지고 아껴주는 생활 서비스'를 핵심 메시지로 내세운다. '세이프하게 세이브하자. 아정당으로 세이프하게 세이브하세요'라는 슬로건을 통해 생활 서비스를 비교하고 이용할 수 있는 플랫폼의 특성을 알릴 예정이다.두 원빈의 공동 출연은 유튜브 콘텐츠 '미미미생'에서 크리에이터 미미미누가 두 사람이 함께 광고를 촬영하는 아이디어를 언급한 뒤 실제로 성사됐다는 점에서도 눈길을 끈다.아정당은 인터넷·TV 가입과 휴대전화, 가전 렌탈, 이사, 청소 등 생활 관련 서비스를 비교하고 이용할 수 있는 플랫폼이다.광고는 촬영을 마친 뒤 여러 채널을 통해 순차적으로 공개될 예정이다. 배우 원빈과 라이즈 원빈이 함께 광고에 출연하는 것은 이번이 처음이다.김병두 텐아시아 기자 tenten@tenasia.co.kr