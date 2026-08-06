옥순이 임신 중인 근황을 공개했다. / 사진=28기 옥순 SNS

'나는 솔로' 28기 옥순이 임신 중기에 접어든 근황을 공개했다.6일 28기 옥순은 자신의 SNS에 "임신 22주 6일차, 배불뚝이의 일상"이라는 글과 함께 사진과 영상을 게재했다.옥순은 "이제는 임산부 뱃지 안 달고 다녀도 누가 봐도 임산부. 하루가 다르게 배는 커지고 몸도 점점 무거워지고 있어요"라며 근황을 밝혔다. 영상에서는 영호가 옥순의 배에 입을 맞추고 옥순은 뒤이어 영수에게 입을 맞췄다. 두 사람의 다정한 분위기가 고스란히 전해졌다.눈에 띄게 부른 옥순의 배도 눈길을 끌었다. 옥순은 "그동안 몸 안에서 저만 느낄 수 있었던 태동이 이제는 밖에서도 느껴질 만큼 제법 힘이 세져서"라고 말했다. 그러면서도 "체력도 예전 같지 않고 몸은 점점 힘들어지지만, 뭐든 스스로 척척 잘해주는 기특한 우리 첫째와 제 손발이 되어 뭐든 다 해주는 남편 덕분에 그 어느 때보다 행복한 임신 기간을 보내고 있어요"라며 딸과 남편에 대한 고마움을 전했다.28기 옥순과 영호는 '나는 솔로' 돌싱특집에서 만나 부부의 연을 맺었다. 최근 임신 소식을 알리며 많은 축하를 받았다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr