배우 공효진이 대본을 보며 미소를 짓고 있다. / 사진=공효진 SNS

배우 공효진이 막바지 촬영에 한창인 근황을 전했다.공효진은 지난 5일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 공효진이 현재 출연 중인 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러' 촬영에 한창인 듯 대본을 들고 있는 모습. 특히 그는 댓글을 통해 "아직도 막바지 촬영 중"이라며 "마무리까지 일주일(남았다)"이라고 설명했다.공효진은 최근 함께 '유부녀 킬러'에 출연 중인 배우 정준원의 태도 논란을 감싸 눈길을 끌었다. 그는 지난 4일 자신의 SNS에 "녹화 후 (정준원이) 진짜 토했다"며 "내가 구해주질 못했어. 미안해"라고 전했다.앞서 정준원은 지난 1일 공효진과 함께 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에 출연했다. 그러나 한 문장으로 다양한 감정을 표현하는 '한 문장 챌린지' 코너에서 정준원은 재차 입을 떼지 못했다. 이에 누리꾼들 사이에서는 "무성의한 태도"라는 반응과 "긴장 때문이었다"는 의견이 엇갈리면서 갑론을박이 일었다. 이 논란은 현재까지도 이어지고 있다.한편 '유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘이 일과 가정을 오가며 워라밸을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 다뤘다. 공효진은 극 중 딸을 둔 엄마이자 킬러 유보나 역으로 분했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr