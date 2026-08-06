현빈이 '메이드 인 코리아' 시즌2에 출연한다. / 사진제공=디즈니+

'메이드 인 코리아'에서 현빈이 연기한 백기태 캐릭터가 시즌1보다 시즌2에서 더 커진 권력욕을 드러낸다. / 사진제공=디즈니+

현빈이 '메이드 인 코리아' 시리즈에서 백기태 역을 맡았다. / 사진제공=디즈니+

디즈니+ 오리지널 시리즈 '메이드 인 코리아 시즌2'가 현빈의 캐릭터 스틸을 공개했다. '메이드 인 코리아 시즌2'는 9년 뒤 더 큰 욕망을 향해 폭주하는 백기태(현빈 분)의 위태로운 여정을 그린 누아르 드라마다. 시즌1에 이어 한층 커진 권력욕과 달라진 백기태의 변화를 예고하며 기대를 높인다.시즌1에서 중앙정보부 과장 백기태를 연기한 현빈은 냉철한 승부사와 권력을 향한 야망을 입체적으로 그려내며 강렬한 인상을 남겼다. 시즌2에서는 위험한 이중생활을 이어온 끝에 중앙정보부 부장 직무대행이자 조직 서열 2위에 오른 백기태로 돌아온다. 새롭게 재편되는 권력 구도 속에서 더 높은 자리를 향해 나아가는 인물의 욕망과 선택을 더욱 밀도 있게 그려낼 예정이다.공개된 캐릭터 스틸은 권력의 중심에 선 백기태의 달라진 위상을 담아냈다. 어둠 속 소파에 기대 정면을 응시하는 모습에서는 여유와 자신감이 묻어나고, 상대를 날카롭게 바라보는 눈빛에서는 빈틈없는 계산과 냉철한 판단력이 드러난다. 불타는 종이를 의미심장하게 바라보는 장면은 목표를 위해서라면 무엇이든 버릴 수 있는 백기태의 냉혹한 면모를 암시하며 앞으로 펼쳐질 권력 다툼에 대한 궁금증을 자아낸다.현빈의 한층 깊어진 연기와 백기태의 변화를 예고한 '메이드 인 코리아 시즌2'는 오는 9월 9일 1·2회, 9월 16일 3·4회, 9월 23일 5·6회를 공개된다. 총 6부작으로 디즈니+에서 만나볼 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr