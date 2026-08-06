이태란이 배드신을 찍지 않는 이유를 밝혔다./사진제공=TV조선

이태란이 베드신을 찍지 않는 이유를 밝혔다. /사진제공=MBC

이태란이 베드신을 찍지 않는 이유를 밝혔다.지난 5일 방송된 MBC 예능 ‘라디오스타’에는 배우 최원영, 이태란, 가수 바다, 코르티스 마틴이 게스트로 출연했다.이태란은 심각한 예능 울렁증에도 ‘SKY 캐슬’에서 부부로 호흡한 최원영을 믿고 출연을 결심했다고 밝혔다. 이어 드라마 ‘화려한 날들’에서 악역을 맡은 뒤 식당에서 자신을 알아본 사람들이 아는 척하지 않고, 지인들에게는 “원래 그런 사람이냐”, “사이코패스 기질이 있느냐”는 문의까지 쏟아졌다고 털어놨다.베드신이 있는 작품을 하지 않기로 결심한 이유도 솔직하게 공개했다. 남편의 허락을 받고 촬영했지만, 정작 자신의 마음이 불편해 연기에 몰입할 수 없었다고. 그는 연기할 때 절대 포기할 수 없는 것으로 밥을 꼽으며, 식사를 거르고 촬영하다 열 차례 넘게 NG를 냈던 경험도 말했다.이태란은 2019년부터 7년째 운영 중인 유튜브 채널 ‘책 읽어주는 아내 배우 이태란’의 제작 과정도 소개했다. 10분 분량의 영상을 만들기 위해 어려운 문장을 여러 번 연습하고 약 1시간 동안 직접 읽으며, 녹음과 편집까지 모두 휴대전화로 해결한다고 밝혔다. 영상에는 새소리와 개 짖는 소리는 물론 남편의 하품 소리까지 담겼다고 설명했다.유튜브 수익금은 모두 기부하고 있었다. 이태란은 매달 수익금을 기부하는 것이 목표였지만 정산 기준인 100달러를 채우는 데 두세 달 이상 걸렸고, 결국 6개월에 한 번씩 기부하기로 했다고 밝혔다. 모인 수익금이 목표 금액에 미치지 못하면 자신의 돈을 보태 1년에 두 번씩 기부하고 있다고 해 훈훈함을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr