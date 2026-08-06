사진제공=웨이크원

그룹 ALPHA DRIVE ONE(알파드라이브원, ALD1)이 미니 2집 발매를 앞두고 티저 콘텐츠를 게재했다.알파드라이브원은 6일 0시 공식 SNS 채널에 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'(언브레이커블 : 소년비스트)의 'Fragile Beast' 버전 콘셉트 포토와 필름을 올렸다.공개된 콘셉트 포토는 부서진 시멘트 구조물이 배치된 공간을 배경으로 제작됐다. 멤버들은 표정 연기와 눈빛을 통해 내면의 불안과 유약한 감정을 연출했다. 콘셉트 필름 역시 붉은 조명과 흑백 톤을 대조적으로 활용해 인물의 대립되는 분위기를 담아냈다.알파드라이브원은 앨범 발매에 맞춰 홍보 콘텐츠를 순차적으로 공개하고 있다. 3D MAP 기법을 적용한 'BEAST ARCHIVE' 웹사이트를 비롯해 트레일러 영상 '21세기 소년 Ⅰ' 등을 공개하며 앨범에 담긴 서사를 전달했다.청춘이 겪는 성장통과 감정을 주제로 한 알파드라이브원의 미니 2집 'UNBREAKABLE : 少年BEAST'는 오는 24일 주요 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr