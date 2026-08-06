배우 김설현이 화보 비하인드 컷을 공개했다. / 사진 제공 = 더프레젠트컴퍼니

배우 김설현이 화보 비하인드 컷을 공개했다. / 사진 제공 = 더프레젠트컴퍼니

배우 김설현이 한동안 작품 활동이 뜸했던 이유를 입증하듯 올 하반기에만 3편의 차기작 공개를 앞두고 있다. 넷플릭스와 JTBC, 디즈니+를 오가며 쉼 없는 행보를 예고한 가운데, 화보 비하인드 컷을 통해 변함없는 비주얼도 공개했다.김설현은 패션 매거진 '지큐 코리아(GQ KOREA)'와 함께 진행한 화보의 비하인드 컷을 공개했다. 정해진 연출에서 벗어나 카메라 안팎의 자유분방한 무드를 드러냈다.비하인드컷 속 김설현은 화이트 톤의 상의와 데님 팬츠를 매치한 컷에서는 맑은 자연광 아래 생각에 잠긴 듯 허공에 시선을 두고 있다. 이어 정면을 응시하는 다양한 컷은 길게 늘어진 생머리와 선명한 이목구비가 어우러지고 있다.또한 김설현은 여러 아이템을 활용해 자유분방 감성을 선보였다. 자유분방한 반다나 스타일링에 카메라를 손에 쥐고 몰입하는 모습과 머릿결을 만지는 차분한 포즈와 깊은 시선으로 성숙함을 드러냈다. 이밖에도 김설현은 양갈래 헤어스타일에 젤리 소품을 들고 귀여운 표정을 지으며 맑고 상큼한 분위기까지 담아냈다.이번 공개된 사진은 배우 김설현이 지닌 유일무이한 분위기와 현장의 디테일을 담아냈다. 김설현은 뛰어난 집중력으로 완성도 높은 화보를 만들어냈다.한편, 김설현은 올 하반기 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'(가제)를 비롯해, JTBC 드라마 '인간X구미호', 디즈니+ 새 오리지널 시리즈 '상남자'까지 다양한 작품 출연 소식을 연이어 전했다. 또한 개인 유튜브 채널 '김설현 KIMSEOLHYUN' 통해선 자신만의 슬로우 라이프와 취향을 선보이고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr