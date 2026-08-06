그룹 휘브 / 사진제공=씨제스스튜디오

그룹 휘브(WHIB)가 두 번째 미니앨범 타이틀곡 'CHERRY PIE'(체리 파이) 뮤직비디오를 공개했다.씨제스 스튜디오는 지난 5일 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 'CHERRY PIE' 음원과 뮤직비디오를 공개했다.뮤직비디오는 파스텔톤의 디저트숍을 배경으로 멤버들의 모습을 담았다. 안무에는 체리파이 모양을 만든 뒤 이를 조각으로 나누고 체리를 올리는 동작을 포인트 안무로 담았다.'CHERRY PIE'는 리드미컬한 사운드와 경쾌한 후렴이 특징인 곡이다.휘브는 6일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서 'CHERRY PIE' 무대를 처음 선보이며 컴백 활동을 시작한다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr