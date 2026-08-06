그룹 휘브(WHIB)가 두 번째 미니앨범 타이틀곡 'CHERRY PIE'(체리 파이) 뮤직비디오를 공개했다.
씨제스 스튜디오는 지난 5일 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 'CHERRY PIE' 음원과 뮤직비디오를 공개했다.
뮤직비디오는 파스텔톤의 디저트숍을 배경으로 멤버들의 모습을 담았다. 안무에는 체리파이 모양을 만든 뒤 이를 조각으로 나누고 체리를 올리는 동작을 포인트 안무로 담았다.
'CHERRY PIE'는 리드미컬한 사운드와 경쾌한 후렴이 특징인 곡이다.
휘브는 6일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서 'CHERRY PIE' 무대를 처음 선보이며 컴백 활동을 시작한다.
윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr
씨제스 스튜디오는 지난 5일 공식 SNS와 유튜브 채널을 통해 'CHERRY PIE' 음원과 뮤직비디오를 공개했다.
뮤직비디오는 파스텔톤의 디저트숍을 배경으로 멤버들의 모습을 담았다. 안무에는 체리파이 모양을 만든 뒤 이를 조각으로 나누고 체리를 올리는 동작을 포인트 안무로 담았다.
'CHERRY PIE'는 리드미컬한 사운드와 경쾌한 후렴이 특징인 곡이다.
휘브는 6일 방송되는 Mnet '엠카운트다운'에서 'CHERRY PIE' 무대를 처음 선보이며 컴백 활동을 시작한다.
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