'유퀴즈'가 동시간대 시청률 1위를 기록했다./사진제공=tvN

'유퀴즈'가 동시간대 시청률 1위를 기록했다./사진제공=tvN

tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'이 동시간대 시청률 1위를 거머쥐었다.지난 5일 방송된 '유 퀴즈 온 더 블럭(연출 허강석 김지영, 작가 이언주)' 354회는 수도권 가구 기준 평균 4.7%, 최고 6.3%, 전국 가구 기준 평균 4.4%, 최고 5.8%를 기록했다. 전국 평균 기준으로는 지난주보다 0.7% 포인트 상승한 수치다.'오래 살고 볼 일' 특집으로 꾸며진 이날 방송에는 대한민국 마술을 세계적인 수준으로 끌어올린 '마술의 신' 이은결, 수백 통의 편지로 애틋한 사랑을 전한 임봉근 할머니와 손녀 임다운, 19년의 무명 시절을 거쳐 영화 '호프'로 존재감을 빛낸 배우 음문석이 출연했다. 데뷔 40주년을 맞은 '라이브의 황제' 이승철이 함께해 대표 히트곡 퍼레이드를 펼쳤다.다음 주 방송에는 '전국노래자랑' 출연으로 화제를 모은 '춤추는 탬버린' 김도희와 확신의 대세남으로 거듭난 이선민, 홀로 남게 될 자폐 아들의 거처를 찾고 있는 시한부 아버지 전경철이 출연한다. 영화 '오디세이'를 함께한 세계적인 거장 크리스토퍼 놀란 감독과 할리우드 배우 맷 데이먼의 출연도 예고됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr