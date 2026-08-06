그룹 더보이즈 / 사진제공=IST엔터테인먼트

그룹 더보이즈(THE BOYZ)가 9인 체제로 그룹 활동을 이어간다.멤버 상연, 제이콥, 영훈, 현재, 주연, 케빈, 큐, 선우, 에릭은 최근 더보이즈 단체 활동을 위한 계약을 체결했다. 멤버들은 현재 신생 레이블 체제에서 그룹 활동을 준비 중이다.앞으로 개인 활동은 각 멤버가 별도의 소속사와 계약해 진행하고, 더보이즈 활동은 관계사 간 협력을 통해 병행하는 방식이다. 그룹 활동과 개인 활동을 분리해 운영하면서도 팀 활동은 지속한다는 계획이다.멤버들은 "9명이 함께 활동하겠다는 마음에는 처음부터 변함이 없었다"며 "개인 활동과 함께 더보이즈로서도 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 준비하겠다"고 밝혔다.더보이즈의 향후 그룹 활동과 구체적인 일정은 추후 공개될 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr