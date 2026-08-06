박지훈./텐아시아 DB

가수 겸 배우 박지훈의 중국 상하이 팬미팅이 취소됐다.박지훈 소속사 YY엔터테인먼트는 지난 5일 '9월 개최 예정으로 안내한 '2026 박지훈 중국 팬미팅 '리플렉트' 인 상하이(2026 PARK JI HOON CHINA FANMEETING 'RE:FLECT' IN SHANGHAI)는 불가피한 사정으로 인해 진행하지 않게 됐다'고 밝혔다.소속사 측은 '상하이 팬미팅을 기다려주신 팬 여러분께 혼선을 드리게 된 점 진심으로 사과드리며, 팬 여러분의 너른 양해 부탁드린다'며 '앞으로 더 좋은 모습으로 찾아뵐 수 있도록 최선을 다하겠다'고 덧붙였다.이하 박지훈 소속사 전문.안녕하세요.YY엔터테인먼트입니다.항상 박지훈과 이번 아시아 팬콘 투어를 응원해주시는 MAY 여러분께 진심으로 감사드리며, 9월 개최 예정으로 안내드렸던 2026 PARK JI HOON CHINA FANMEETING [RE:FLECT] IN SHANGHAI는 불가피한 사정으로 인해 진행하지 않게 되었음을 안내드립니다.상하이 팬미팅을 기다려주신 팬 여러분께 혼선을 드리게 된 점 진심으로 사과드리며, 팬 여러분의 너른 양해 부탁드립니다.앞으로 더 좋은 모습으로 찾아뵐 수 있도록 최선을 다하겠습니다.감사합니다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr