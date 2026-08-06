아이들 미연/ 사진=텐아시아 DB

그룹 i-dle (아이들) 미연이 일본 첫 디지털 싱글을 발표한다.소속사 큐브엔터테인먼트는 6일 0시 공식 SNS를 통해 미연의 일본 디지털 싱글 'RUN AWAY' 아트워크 티저 이미지를 공개했다. 해당 이미지와 함께 오는 10일 신곡 발매 소식을 알렸다.미연은 그동안 팀의 메인 보컬로 활동하며 드라마 OST 참여 및 타 아티스트와의 협업을 진행해 왔다. 2022년 발매한 첫 솔로 미니 앨범 'MY' 타이틀곡 'Drive'로 음원 차트와 음악방송 1위를 기록했으며, 지난해 발표한 두 번째 미니 앨범 'MY, Lover' 타이틀곡 'Say My Name'으로는 국내외 차트에 이름을 올렸다.미연이 속한 아이들은 최근 미니 9집 활동에 이어 월드투어 '2026 i-dle WORLD TOUR 'Syncopation''과 미국 음악 페스티벌 '롤라팔루자'(Lollapalooza) 무대에 오른 바 있다.한편, 미연의 일본 첫 디지털 싱글 'RUN AWAY'는 오는 10일 주요 음원 사이트를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr