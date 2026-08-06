그룹 82메이저 / 사진제공= 그레이트엠엔터테인먼트

그룹 82메이저가 오는 9월 1일 두 번째 싱글 'HEAT'(히트)를 발매한다.82메이저는 지난 5일 공식 SNS를 통해 'HEAT' 비주얼 필름을 공개하며 컴백 일정을 알렸다. 지난 4월 미니 5집 'FEELM'(필름) 이후 약 5개월 만의 신보다.영상은 '팔이클럽'이라는 문구가 적힌 건물에서 시작된다. 멤버들은 얼굴에 상처를 입거나 붕대를 감은 모습으로 등장해 훈련과 대결을 암시하는 장면을 연출한다. 후반부에는 올블랙 슈트 차림의 멤버들이 사라진 멤버를 찾는 듯한 모습이 이어진 뒤, 여섯 명이 다시 한자리에 모이며 마무리된다.82메이저는 올해 발표한 미니 5집 'FEELM'으로 자체 초동 판매량 기록을 경신했다. 타이틀곡 'Sign'은 빌보드가 선정한 '2026년 최고의 K팝 25곡'에 이름을 올렸으며, 서울과 마카오 팬콘서트, 홍콩과 방콕 단독 공연 등을 진행했다.두 번째 싱글 'HEAT'는 오는 9월 1일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr