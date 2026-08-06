미자./텐아시아 DB

미자네주막

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개그우먼 미자가 SK하이닉스 주식 손실에 대해 밝혔다.지난 5일 유튜브 채널 '미자네 주막'에는 "주식도 망하고 어머니는 응급실에 실려가고. 힘든 한 달이었다"라는 제목의 영상이 게재됐다.아버지 장광은 "저번에 주식 얘기해서 폭망했다고 그러더니 요새 어떻게 됐냐"며 딸 미자의 주식 근황을 물었다. 이에 미자는 답을 하지 못했다.그러나 미자의 남편 김태현은 "자 '미자네 주막' 오늘 여기서 마치겠다. 저희 집 금기어가 '주식'이다"라고 너스레를 떨었다. 이어 김태현은 "다음에 기회가 되면 미자의 주식 인생에 관해 심도 있게 다뤄보겠다"면서 "아직까지도 '미자 님 빨리 하이닉스 털고 나가라' 이런 메시지가 많이 오는데 제가 볼 때는 안 나갈 것 같다"고 덧붙였다.앞서 약 1억 원의 주식 투자 손실을 입은 것으로 알려진 미자는 평단가 275만 원에 SK하이닉스를 매수했다고 밝히기도 했다. SK하이닉스의 현재 주가는 6일 00시 기준 약 166만 원이다.한편, 배우 장광과 전성애 부부의 딸인 미자는 2022년 4월 선배 개그맨 김태현과 결혼했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr