그룹 리센느가 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

그룹 리센느가 '전지적 참견 시점'에 출연한다. / 사진제공=MBC

'전지적 참견 시점' 최초 걸그룹 리센느가 단독 게스트로 나선다.오는 8일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'에서는 걸그룹 리센느의 두 번째 이야기가 공개된다. 지난 방송 이후 '전지적 참견 시점'과 리센느가 나란히 화제성 1위에 오른 가운데, 이번에는 다섯 멤버 전원이 스튜디오에 출연해 다양한 이야기를 전한다.방송 이후 리센느에게 찾아온 변화도 공개된다. 멤버들은 음악방송에서 챌린지 요청이 늘고 사전 녹화 방청 경쟁도 이전보다 치열해졌다고 전한다. 광고 문의가 100건 이상 들어왔고 홍보대사 제안도 이어졌다고. 이와 함께 무명 시절을 방송으로 접한 가족들의 반응과 원이 어머니를 둘러싼 이야기도 공개된다.리센느 특유의 솔직한 입담도 이어진다. 원이는 팀 내 '연예인병 단속반'을 자처하며 미나미와 리브의 변화를 폭로하고, 멤버들은 각자의 개인기를 선보이며 스튜디오 분위기를 끌어 올린다.'전지적 참견 시점'은 8일 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr