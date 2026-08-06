차태현, 엄지원이 넷플릭스 영화 '복직경찰'에 캐스팅됐다. / 사진=텐아시아DB

넷플릭스가 '복직경찰' 제작과 차태현, 엄지원의 캐스팅 소식을 알렸다. / 사진제공=넷플릭스

'복직경찰'은 여행을 떠난 아내 대신 다섯 남매를 돌보게 된 형사가 범죄 조직 소탕 작전에 휘말리며 벌어지는 가족 액션 코미디다. / 사진제공=넷플릭스

넷플릭스 영화 '복직경찰'(감독 김종현)이 제작을 확정하고 차태현, 엄지원의 캐스팅을 공개했다.'복직경찰'은 여행을 떠난 아내 대신 다섯 남매를 돌보게 된 형사가 범죄 조직 소탕 작전에 휘말리며 벌어지는 가족 액션 코미디다. 차태현과 엄지원이 부부로 호흡을 맞추며 색다른 가족 케미를 선보일 예정이다.차태현은 진급 시험을 앞둔 강력반 형사이자 다섯 남매의 아빠 동식 역을 맡는다. 갑작스럽게 아내 경아가 여행을 떠나면서 홀로 육아를 책임지게 된 그는 아이들을 돌보는 동시에 범죄 조직 소탕 작전에 휘말리며 예측불가한 사건을 겪는다. 차태현은 특유의 생활밀착형 연기로 웃음과 공감을 책임질 예정이다.엄지원은 전직 경찰이자 다섯 남매의 엄마 경아를 연기한다. 복직을 앞둔 그는 국정원의 비밀 작전에 투입되면서 가족과 떨어지게 되고, 남편 '동식'에게 육아를 맡기게 된다. 차태현과는 현실감 있는 부부 호흡을 선보이며 극의 중심축을 이끈다.두 사람과 함께 다섯 남매 봄(도영서 분), 여름(김나은 분), 가을(정한솔 분), 겨울(심지안 분), 새봄(김라희 분)이 각기 다른 개성을 지닌 남매로 출연해 가족 케미를 완성한다.연출은 영화 '슈퍼스타 감사용', '국가대표2'를 선보인 김종현 감독이 맡았다. 액션과 코미디를 바탕으로 가족애를 녹여낸 이야기를 통해 유쾌한 웃음과 따뜻한 감동을 전할 예정이다.'복직경찰'은 넷플릭스를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr