모델 출신 방송인 주우재가 한층 탄탄해진 팔뚝을 공개한다./사진제공=MBC

모델 출신 방송인 주우재가 한층 탄탄해진 팔뚝을 공개한다./사진제공=MBC

모델 출신 방송인 주우재가 한층 탄탄해진 팔뚝을 공개한다. 평소 마른 체형으로 알려진 그가 달라진 피지컬을 뽐내며 시선을 끈다.6일 방송되는 MBC '구해줘! 홈즈'에서는 운동을 즐기기 좋은 입지를 찾아보는 '운동세권' 임장이 펼쳐진다. '러닝 마니아' 양세형, '피지컬 전성기' 주우재, '병약 마초' 던이 함께 다양한 운동세권을 둘러본다.세 사람은 용산구의 한 주택을 찾는다. 인근에는 효창공원과 효창운동장, 러닝 명소로 꼽히는 장교숙소 5단지가 자리해 운동하기 좋은 환경을 갖췄다. 이 집은 방송인 장영란의 필라테스 강사로 알려진 이모란 원장의 공간이다.거실에는 전문 필라테스 기구가 놓여 있고, 벽면에는 집주인의 명언이 적힌 대형 액자가 걸려 있다. 집 안 곳곳에는 집주인 사진이 장식돼 있어 출연진의 웃음을 자아낸다.집 내부를 둘러보던 이들은 뒤늦게 창밖으로 펼쳐진 남산 전망에 시선을 빼앗긴다. 독특한 거울과 천연 대리석 테이블, 대형 모란 그림, 화장실 중앙의 황금 의자 등 개성 강한 인테리어도 눈길을 끈다.이모란 원장이 직접 필라테스를 알려준다. 양세형이 "집에 생활의 흔적은 별로 보이지 않는다"고 말하자, 이모란 원장은 "사실 이곳은 일주일에 한 번만 오는 별장"이라고 밝힌다. 이어 본가는 이곳보다 더 화려하다고 덧붙인다.이모란 원장은 세 사람의 몸을 직접 살펴보며 '손 진단'도 진행한다. 주우재는 민소매 차림으로 탄탄한 팔뚝을 노출해 시선을 끈다. 이모란 원장은 한 출연자의 몸 상태를 두고 "얕봤는데 박수 쳐줘야 한다"고 극찬해 궁금증을 더한다. 이와 함께 누구나 집에서 쉽게 따라 할 수 있는 '냄비뚜껑 운동법'도 소개한다.'구해줘! 홈즈'는 6일 오후 10시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr