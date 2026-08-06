사진제공=JYP엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 멤버 방찬, 창빈, 한이 스포티파이 비디오 팟캐스트 진행을 맡았다.소속사 JYP엔터테인먼트는 스포티파이에 신규 비디오 팟캐스트 'JYP Podcast'를 개설하고, 지난 3일 스트레이 키즈 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(3RACHA) 멤버들이 참여한 '3RACHA Session' 첫 편을 선보였다.해당 방송에서 방찬, 창빈, 한은 팀의 결성 과정과 초기 작업물에 관한 이야기를 풀어냈다. 세 멤버는 '쓰리라차'라는 팀명을 주제로 창작 방식과 그룹을 향한 생각을 전했다.'3RACHA Session'은 총 6편으로 구성된 시리즈다. 매주 월요일 오후 8시 스포티파이와 공식 유튜브 채널을 통해 순차적으로 공개된다.한편 스트레이 키즈는 오는 7일 오후 1시 미니 앨범 'THIS & THAT'과 타이틀곡 'This & That'을 발표한다. 이번 앨범 역시 쓰리라차 멤버 세 명이 전곡 작업에 참여했다. 지난 5일 오후에는 타이틀곡 안무 숏폼 영상이 공개됐다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr