배우 정준원이 '유부녀 킬러' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아 DB

배우 정준원의 태도 논란을 지적한 영화 평론가가 저격 글을 돌연 삭제했다.김도훈 평론가는 지난 5일 자신의 인스타그램에 "Just don't"라는 짧은 문구와 함께 게시물과 팔로워, 팔로잉 숫자가 모두 '0'인 캡처 사진을 게재했다.해당 게시물에는 한 누리꾼이 댓글을 남겼다. 누리꾼은 "평론가님 글 이후 해당 내용이 기사로 많이 퍼져서, 그 배우가 '내향인 코스프레를 하는 배우'처럼 소비되고 있다"고 말했다.이어 누리꾼은 "글은 삭제하셨지만, 이미 퍼진 인식은 쉽게 사라지지 않을 것 같아 안타깝다"고 심경을 전했다. 그러면서 "시간이 된다면 그 배우가 출연했던 다른 예능에서의 모습도 꼭 한번 봐 달라"면서 "한 번의 방송만으로 판단하기에는 다른 모습들이 많이 있다"고 요청했다. 이에 김 평론가는 "연기는 기막히게 잘하는 양반이니 드라마 열심히 보겠다"고 답했다.김 평론가는 앞서 지난 4일 자신의 SNS에 정준원의 태도 논란을 저격하는 듯한 글을 올렸다. 김 평론가는 "요즘 방송에 나와서 내향인 콘셉트 잡고 뭘 시켜도 못하는 척하는 연예인들이 있다"면서 "이상하게 남자들이 꼭 그런다"고 일침했다.김 평론가는 "진짜 내향인은 그렇지 않다. 오히려 분위기를 망가뜨리지 않으려고 평소보다 한층 더 주접을 떠는 인간들이다. 그리고 돌아오는 차 안에서 수치심에 부르르 떠는 작자들이다"라고 전했다. 아울러 "출연료 받고 카메라 앞에 서는 프로페셔널은 그래서는 안 된다"고 강조했다.정준원은 지난 1일 방송된 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에 배우 공효진과 함께 출연했다가 태도 논란에 휩싸였다. 그는 '한 문장 챌린지' 코너에서 유재석과 하하의 거듭된 요청에도 대사를 한 마디도 내뱉지 못하면서 누리꾼들 사이 갑론을박으로 번졌다.한편 정준원은 공효진과 함께 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에 출연 중이다. 작품은 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘이 일과 가정을 오가며 워라밸을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 담고 있다. 정준원은 극 중 유보나(공효진 분)의 남편이자 탐사보도팀 기자 권태성 역을 맡았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr