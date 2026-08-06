정지선과 케이윌이 솔직한 고민을 털어놨다. / 사진=텐아시아DB

정지선과 케이윌이 솔직한 고민을 털어놨다. / 사진='정지선의 칼있으마' 유튜브 캡쳐

중식 셰프 정지선과 가수 케이윌이 비슷한 고민을 털어놨다.지난 5일 유튜브 채널 '정지선의 칼있스마'에는 정지선이 권성준 셰프가 새로 오픈한 레스토랑을 방문하는 영상이 공개됐다. 레스토랑에서 만난 케이윌과 다양한 이야기를 나눴다.케이윌은 "데뷔를 하기 전에도 국민 가수가 되겠다는 원대한 꿈이 있는 아이가 아니었다"고 말했다. 그는 "노래하는 걸 좋아하니까 무대에 서고 싶고 그래서 가수라는 직업을 선택했다"고 털어놨다. 그러던 중 코로나19로 모든 공연이 중단됐다. 케이윌은 "지금까지 당연하게 생각했던 것들이 당연하지 않을 수 있다는 것을 느꼈다"며 "지금 나는 감사하게 노래하고 있다"고 밝혔다.정지선 셰프는 자신의 고민도 언급했다. 그는 "내년이 되면 또 어떤 흐름이 올까 고민을 많이 한다"며 "셰프는 분명히 많이 가라앉을 거고 그 흐름을 요즘 검색하면서 보게 된다"라고 고백했다. 그러면서 "셰프는 많이 나와도 프로그램 많이 하고 '흑백3'에 나온다고 해도 다들 관심 없을 것 같기도 하다. 그래서 1년 단위로 계획을 짠다"고 솔직하게 말했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr