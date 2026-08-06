그룹 튜이드 / 사진제공=ABD
그룹 튜이드 / 사진제공=ABD
그룹 튜이드(TUIDE)가 데뷔 앨범 타이틀곡과 프로모션 일정을 공개했다.

튜이드는 지난 5일 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 '[TUNE & PLAY]'([튠 & 플레이]) 프로모션 스케줄러를 공개했다. 이를 통해 타이틀곡 제목이 'SUN KISS'로 처음 공개됐다.
그룹 튜이드 프로모션 스케줄러. / 사진제공=ABD
그룹 튜이드 프로모션 스케줄러. / 사진제공=ABD
스케줄러에 따르면 튜이드는 오는 7일 'GET TO KNOW TUIDE'와 'MEET MY GRLS'를 시작으로 데뷔 프로모션을 이어간다. 이후 'WE TUNE', 'WE PLAY' 콘셉트 콘텐츠를 비롯해 앨범 프리뷰, 'HOW WE TUNE & PLAY', 뮤직비디오 티저와 포토 등을 순차적으로 공개할 예정이다.

첫 번째 미니앨범 '[TUNE & PLAY]'와 타이틀곡 'SUN KISS'는 오는 24일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 발매된다.

튜이드는 하이브 뮤직그룹 산하 신생 레이블 ABD가 선보이는 첫 번째 걸그룹이다. 팀명은 'Tune the tide'에서 착안했으며, 다양한 흐름을 음악으로 조율한다는 의미를 담고 있다.

윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr

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