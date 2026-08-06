그룹 튜이드 / 사진제공=ABD

그룹 튜이드 프로모션 스케줄러. / 사진제공=ABD

그룹 튜이드(TUIDE)가 데뷔 앨범 타이틀곡과 프로모션 일정을 공개했다.튜이드는 지난 5일 공식 SNS를 통해 첫 번째 미니앨범 '[TUNE & PLAY]'([튠 & 플레이]) 프로모션 스케줄러를 공개했다. 이를 통해 타이틀곡 제목이 'SUN KISS'로 처음 공개됐다.스케줄러에 따르면 튜이드는 오는 7일 'GET TO KNOW TUIDE'와 'MEET MY GRLS'를 시작으로 데뷔 프로모션을 이어간다. 이후 'WE TUNE', 'WE PLAY' 콘셉트 콘텐츠를 비롯해 앨범 프리뷰, 'HOW WE TUNE & PLAY', 뮤직비디오 티저와 포토 등을 순차적으로 공개할 예정이다.첫 번째 미니앨범 '[TUNE & PLAY]'와 타이틀곡 'SUN KISS'는 오는 24일 오후 6시 각종 음원 플랫폼을 통해 발매된다.튜이드는 하이브 뮤직그룹 산하 신생 레이블 ABD가 선보이는 첫 번째 걸그룹이다. 팀명은 'Tune the tide'에서 착안했으며, 다양한 흐름을 음악으로 조율한다는 의미를 담고 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr