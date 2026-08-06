5일 '전설의 사내'가 방송됐다. / 사진제공=MBN

5일 '전설의 사내'가 방송됐다. / 사진제공=MBN

5일 '전설의 사내'가 방송됐다. / 사진제공=MBN

'전설의 사내'가 4주 연속 시청률 강세를 이어갔다.지난 5일 방송된 MBN '전설의 사내'에서는 TOP7(성리·하루·장한별·황윤성·정연호·이창민·이루네)을 비롯한 '무명전설' 가족들이 함께한 '가족 청백전'이 펼쳐졌다. 부모와 형제는 물론 의형제까지 출연해 가족들과 함께 무대를 꾸몄다. 이날 방송은 닐슨코리아 전국 유료방송가구 기준 2부 평균 시청률 4.8%를 기록했으며, 분당 최고 시청률은 5.1%까지 올랐다. 현재 '전설의 사내'는 4주 연속 4~5%대 시청률을 보이며 순항 중이다.이날 장민호와 양세찬은 '가족 청백전'에 출연한 가족들을 차례로 소개했다. TOP7을 비롯해 이동준, 유지우, 이우중, 곽영광, 손은설, 김태웅, 마커스강, 소유미, 조성환 등이 가족과 함께 무대에 올랐다. 성리는 자신과 목소리가 닮은 친형과 함께 등장해 '무명전설' 우승 특전으로 받은 제주 집 계약 소식과 상금 수령, 영화를 비롯한 근황을 전했다. 이어 "우승 상금이 드디어 입금됐다. 처음으로 가족 여행을 계획하고 있다"고 밝혔고, 이를 지켜보던 어머니는 미소를 지었다.'가족 청백전'의 첫 무대는 장한별, 이창민, 이루네가 결성한 'OB : 오가닉 보이즈'가 꾸몄다. 세 사람은 '밤차'를 부르며 무대의 시작을 알렸다. 이어 잔칫상 3종 세트를 걸고 청팀 이동준 남매와 백팀 이루네 남매의 누나 대결이 펼쳐졌다. 이루네의 누나는 어린 시절 이루네가 뱀을 자주 잡았다고 밝혔고, 이루네는 당시 뱀 한 마리를 잡으면 5000원을 받아 열심히 잡았다고 설명했다. 이후 이동준 남매는 설운도의 '사랑이 이런 건가요'를, 이루네 남매는 '당신의 의미'를 선곡해 무대를 꾸몄다. 첫 승리는 이루네 남매에게 돌아갔다.부자 대결에서는 백팀 황윤성 부자가 '강원도 아리랑'을, 청팀 정연호 부자가 '님의 등불'을 선곡해 무대를 꾸몄고, 승리는 청팀이 차지했다. 이어 열린 '엄마 대결'에는 청팀 장한별과 백팀 김태웅이 출전했다. 장한별의 어머니는 아들의 눈물이 많았던 이유를 떠올리며 당시를 회상했고, 장한별과 함께 '너를 사랑하고도'를 불렀다. 이에 맞선 김태웅의 어머니는 '빙빙빙' 무대로 반전 가창력을 선보였다. 결과는 백팀이 승리를 가져갔다.1등 대결에서는 청팀 성리와 백팀 이루네가 맞붙었다. 성리는 '보금자리'를, 이루네는 '애모'를 선곡해 무대를 꾸몄고, 승리는 성리에게 돌아갔다. 이어 '무명전설'에서 성사되지 않았던 하루와 장한별의 맞대결이 펼쳐졌다. 장한별은 '하늘아'를, 하루는 외할머니 앞에서 '엄마꽃'을 불렀다. 무대를 마친 하루는 외할머니를 끌어안았고, 판정단은 하루의 손을 들어줬다.벼랑 끝에 몰린 청팀은 큐티 대결에 홍승현·홍수현 형제를 내세웠다. 백팀에서는 황윤성과 소유미가 듀엣 무대를 선보였다. 승부는 홍승현 형제의 5대0 승리로 끝났다. 마지막 리벤지전에서는 마커스강·우연이 모자와 이우중·나당진 부자가 맞붙었다. 두 가족은 각각 '그남자'와 '우연히'를 불렀고, 승리는 마커스강 모자에게 돌아갔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr