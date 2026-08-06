배우 정보석은 과거 둘째 아들과 함께 빵집을 운영했다. / 사진='황정음' 유튜브 영상 캡처

배우 정보석이 자신의 자녀 교육 철학을 전했다. / 사진='황정음' 유튜브 영상 캡처

배우 정보석이 아들을 위해 빵집을 열었다가 직접 폐업을 결정했던 이유를 밝혔다.지난 5일 유튜브 채널 '황정음'에는 '주얼리정 선배님 만나 과거 소환(당)한 날'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에는 정보석의 서울 성북동 자택을 찾은 황정음의 모습이 담겼다.정보석은 "둘째 아들 때문에 여기서 빵집을 시작했었다"고 사업을 시작하게 된 계기를 설명했다. 정보석은 2021년 자신의 성북동 자택을 개조해 베이커리를 열어 직접 운영했다.하지만 빵집 운영은 오래가지 못했다. 정보석은 당시 아들이 엄마를 믿고 책임감 있게 가게를 운영하지 않았다고 말했다. 그는 "아들이 오전 10시쯤 나와서 오후 5시면 운동하러 가버리더라. 운동 끝나고 와서 가게 마감을 하라고 해도 엄마를 믿고 안 하는 거다"며 당시 상황을 떠올렸다.결국 가게 일은 아내의 몫이 됐다. 아내가 빵을 썰고 마감까지 맡으면서 관절에 무리가 왔고, 이를 지켜본 정보석은 더 이상 운영을 이어갈 수 없다고 판단했다. 이에 폐업을 결정했다는 그는 아들에게 "지금부터 네 인생은 네가 개척해"라고 말했다고 전했다.이를 계기로 정보석은 자녀 교육에 대한 생각도 달라졌다고 밝혔다. 그는 "먼저 '너 빵집 안 해볼래?'라고 제안한 것 자체가 잘못된 것"이라며 "부모가 무조건 도와주는 게 능사가 아니라는 걸 알게 됐다"고 자신의 경험을 털어놨다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr