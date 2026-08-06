방송인 이상민이 '피의 게임X' 리뷰를 했다./ 사진 제공 : 유튜브 캡처

방송인 이상민이 '피의 게임X' 리뷰를 했다./ 사진 제공 : 유튜브 캡처

방송인 이상민이 '피의 게임X' 리뷰를 했다.지난 5일 공개된 유튜브 채널 '이상민 입장'에서 이상민은 지난주에 이어 '피의 게임X' 멤버 7인과 함께 4회 리뷰 파트2를 진행했다.이날 이상민은 블라인드 경매 라운드를 보며 코비 브라이언트 NBA 데뷔 매치 유니폼 경매가 100억을 맞춘 스스로에게 만족했다. 이어 워렌 버핏과의 마지막 점심 식사권 경매 장면에서는 "이 사람은 주식 시장이 어떻게 돌아가든 상관이 없어. 이미 30년을 아는 사람이야"라고 분석했다.특히 이상민은 자신의 말을 거짓말로 여겼다는 정근우의 인터뷰를 보고 화를 삭이는가 하면, "다 내 얘기를 의심해. 나 진짜 삐졌다니까"라며 답답해했다. 하지만 이상민은 경매 결과가 공개된 후 자신을 칭찬하는 인터뷰가 이어지자 금세 환한 미소를 지었고, 활약을 자축하듯 빈티지 샴페인을 개봉했다. 이어 "다 같이 외쳐. 워렌 버핏 마지막 점심 식사 얼마?"라고 말해 웃음을 더했다.또한 P2팀의 부진을 대하는 이진형의 태도가 눈길을 끌었다. 이진형은 윤비가 팀 결과에 대해 자책하자 평소와 달리 위로를 건넸고, 이를 본 박지민은 "닥터싸이코처럼 얘기 안 하고 착하게 했다"고 놀라워했다. 홍진호 역시 "원래는 울면서 '저런 벌레들이랑 팀하기 싫어요'라고 해야지"라며 놀렸다. 이어 이진형은 게임 종류 후 펜을 집어 던지는 장면을 직접 재현했다.그런가 하면 이상민은 4회가 끝나자 벌떡 일어나 과몰입한 모습을 보였다. 그는 자신이 웬만한 물품의 가격을 다 아는 점을 짚어 "우리는 무조건 이기는 거잖아"라며 P1팀 파이팅을 외쳤다. 또한 자신을 믿지 못했던 박지민에게 처음 화를 내던 순간을 떠올리며 말까지 더듬었고, 홍진호가 놀라서 뒷걸음질 치는 장면을 재현하다 소파 뒤로 넘어질 뻔하는 등 모습을 보였다.한편 '이상민 입장'은 매주 수요일 저녁 6시 유튜브에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr