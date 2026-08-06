서인영이 브라이언과 함께 과거 전 남자친구에 대한 일화를 회상했다./사진=서인영 유튜브 캡처

서인영이 브라이언과 함께 과거 전 남자친구에 대한 일화를 회상했다./사진=서인영 유튜브 캡처

서인영이 브라이언과 함께 과거 전 남자친구에 대한 일화를 회상했다./사진=서인영 유튜브 캡처

서인영이 브라이언과 함께 과거 전 남자친구에 대한 일화를 회상했다.5일 유튜브 채널 '개과천선 서인영'에는 '브라이언이 놀라서 기절한 서인영의 충격 쓰레기 집 상태 (+전남친의 절친, 옷장 공개)'라는 제목의 영상이 게재됐다.서인영은 집 청소를 도와주기 위해 찾아온 브라이언을 소개하며 "옛날 남자친구와 친했던 사람"이라고 말했다. 이에 브라이언은 "말 안 하려고 했는데"라며 웃었고, "지금은 결혼도 하고 아이도 있는 아빠"라고 전 남자친구의 근황을 전했다. 서인영 역시 "너무 오래된 이야기"라며 쿨한 반응을 보였다.청소를 하던 중 브라이언이 영어로 대화를 이어가자 서인영은 "내 앞에서 영어하지 마. 영어 울렁증 있다"고 손사래를 쳤다. 그러자 브라이언은 "옛날 전 남자친구 생각나는 거냐"며 S#ARP의 '가까이'를 불렀고, 서인영은 "하지 마"라며 그의 입을 막아 웃음을 자아냈다.브라이언은 "쥬얼리 멤버 중 네가 제일 영어를 잘할 것 같았다. 그래서 '교포 킬러구나. 교포랑 사귀는구나'라고 생각했다"고 농담을 던졌고, 서인영은 크게 당황하며 웃음을 터뜨렸다.브라이언은 두 사람의 연애 시절 목격담도 공개했다. 그는 "세 사람이 함께 카페에 갔는데 둘이 싸우기 시작했다. 사람들이 다 보고 있어서 '너희 연예인이다'라고 말렸다"며 "정말 무서웠다. 사람 잡는 줄 알았다. 그런데 그 친구도 성격이 만만치 않았다"고 떠올렸다.이에 서인영은 "내 인생에서 가장 심하게 싸운 사람이었다. 때린 적은 없지만 정말 유치한 일로 많이 다퉜다"고 털어놨다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr