이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

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'유 퀴즈 온 더 블럭' 배우 음문석이 19년의 무명의 시간 동안 아버지의 뒷모습을 보면서 버텼다고 밝혔다.5일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 음문석이 출연해 배우가 되기 전 힘겨웠던 시간을 털어놨다.16살에 댄서의 꿈을 안고 서울로 올라온 음문석은 갈 곳이 없어 연습실과 지하철역에서 잠을 자고, 댄스팀 형들의 집을 전전하며 생활했다고 밝혔다.그는 "댄스팀 막내다 보니 수입이 거의 없었다. 하루 종일 방송해서 5천 원? 삼각김밥, 빵, 우유로 하루를 버텼다"고 털어놨다.이어 "일 년 중 330일 정도는 라면만 먹었다. 혀도 갈라지고, 입 주변에 늘 버짐 같은 게 나 있었다"고 말했다.힘든 시간을 버티게 한 건 아버지의 응원이었다.음문석은 "아버지가 서울에 오셔서 주머니에 있던 지폐를 그냥 있는 대로 주셨다"며 "천 원, 만 원, 오만 원이 섞여 있었는데 아버지 전 재산이었던 것 같다"고 떠올렸다.이어 "아버지 뒷모습을 보며 '더 독해지자. 남들이 인정할 수밖에 없게 하자'고 생각하며 버텼다"고 말했다.이후 음문석은 '열혈사제'를 통해 배우로 이름을 알렸고, 신인연기상까지 수상했다. 그는 첫 원룸에 들어간 뒤 매트리스를 샀던 기억을 떠올리며 "이젠 남의 눈치 보지 말고 살자고 생각했다"고 밝혀 뭉클함을 안겼다.음문석은 2005년 정규 1집 앨범 ‘SIC’를 발표하며 가수로 데뷔한 뒤 배우로 활동 영역을 넓혔다. 이후 드라마 ‘열혈사제’, ‘편의점 샛별이’, ‘달까지 가자’, ‘조각도시’ 등에 출연하며 존재감을 드러냈으며, 최근에는 영화 ‘호프’에서 동네 목수 양배 역을 맡아 신스틸러 활약을 펼쳤다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr