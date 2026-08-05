배우 박유나가 새로운 프로필 사진을 공개하며 한층 성숙해진 분위기를 선보였다./사진제공=키이스트

배우 박유나가 새로운 프로필 사진을 공개하며 한층 성숙해진 분위기를 선보였다./사진제공=키이스트

배우 박유나가 새로운 프로필 사진을 공개하며 한층 성숙해진 분위기를 선보였다.소속사 키이스트는 5일 박유나의 새 프로필 사진을 공개했다. 모노톤 스타일링을 바탕으로 맑고 청초한 이미지부터 도회적인 분위기까지 다양한 매력을 담아냈다.블랙 카디건과 팬츠를 매치한 사진에서는 긴 생머리와 깊은 눈빛, 차분한 표정으로 세련된 분위기를 완성했다. 화이트 니트를 착용한 컷에서는 여유로운 미소와 자연스러운 포즈로 부드럽고 편안한 매력을 더했다.박유나는 이번 프로필을 통해 상반된 분위기를 자유롭게 오가는 모습을 보여줬다. 2019년 종영한 JTBC 'SKY 캐슬'에서 차세리 역으로 눈도장을 찍은 이후 약 7년 만에 한층 깊어진 분위기로 시선을 끌었다.현재는 KBS 2TV 주말드라마 '사랑이 온다'에서 한규영 역을 맡아 활약 중이다. 극 중 한규영은 자신의 미래와 손익을 최우선으로 생각하는 엘리트 의사이자 철저한 현실주의자다. 가족을 위해 헌신하는 언니 한규림(안희연 EXID 하니 분)과 끊임없이 대립하며 날 선 독설과 얄미운 행동도 서슴지 않는 인물이다.박유나는 프로필 속 차분하고 우아한 이미지와 작품 속 냉철한 캐릭터를 오가며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여주고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr