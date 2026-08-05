구독자 약 71만 명을 보유한 유튜브 채널 '신남성연대' 운영자 배인규 대표가 숨진 채 발견됐다. 향년 36세.
5일 경찰에 따르면 이날 오전 인천시 중구 영종도의 한 아파트에서 배 대표가 숨진 채 발견됐다.
현장에서는 유서가 발견되지 않았으며, 현재까지 범죄 혐의점이나 타살 정황은 확인되지 않았다. 경찰은 정확한 사망 경위를 조사하고 있다.
고인은 현재 인하대병원 장례식장에 안치됐으며, 빈소는 아직 마련되지 않은 것으로 알려졌다. 배 대표는 생전 전처와의 이혼 소송 등을 겪으며 우울증과 공황장애를 앓고 있다고 전해졌다. 또 지난해 5월 인천 중구의 한 모텔에서 필로폰을 투약한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)로 현행범 체포됐다. 이후 국립과학수사연구원 정밀 감정에서 마약류 양성 반응이 확인됐고, 경찰은 관련 수사를 거쳐 그를 불구속 상태로 검찰에 송치했다.
배 대표는 반페미니즘을 표방한 단체 '신남성연대'를 결성해 활동했으며, 최근에는 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회 등에 참여했다고 알려졌다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
5일 경찰에 따르면 이날 오전 인천시 중구 영종도의 한 아파트에서 배 대표가 숨진 채 발견됐다.
현장에서는 유서가 발견되지 않았으며, 현재까지 범죄 혐의점이나 타살 정황은 확인되지 않았다. 경찰은 정확한 사망 경위를 조사하고 있다.
고인은 현재 인하대병원 장례식장에 안치됐으며, 빈소는 아직 마련되지 않은 것으로 알려졌다. 배 대표는 생전 전처와의 이혼 소송 등을 겪으며 우울증과 공황장애를 앓고 있다고 전해졌다. 또 지난해 5월 인천 중구의 한 모텔에서 필로폰을 투약한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)로 현행범 체포됐다. 이후 국립과학수사연구원 정밀 감정에서 마약류 양성 반응이 확인됐고, 경찰은 관련 수사를 거쳐 그를 불구속 상태로 검찰에 송치했다.
배 대표는 반페미니즘을 표방한 단체 '신남성연대'를 결성해 활동했으며, 최근에는 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회 등에 참여했다고 알려졌다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
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