'신남성연대' 운영자 배인규 대표가 숨진 채 발견됐다. 향년 36세./사진='배인규 SNS

'신남성연대' 운영자 배인규 대표가 숨진 채 발견됐다. 향년 36세./사진='배인규 SNS

구독자 약 71만 명을 보유한 유튜브 채널 '신남성연대' 운영자 배인규 대표가 숨진 채 발견됐다. 향년 36세.5일 경찰에 따르면 이날 오전 인천시 중구 영종도의 한 아파트에서 배 대표가 숨진 채 발견됐다.현장에서는 유서가 발견되지 않았으며, 현재까지 범죄 혐의점이나 타살 정황은 확인되지 않았다. 경찰은 정확한 사망 경위를 조사하고 있다.고인은 현재 인하대병원 장례식장에 안치됐으며, 빈소는 아직 마련되지 않은 것으로 알려졌다.배 대표는 생전 전처와의 이혼 소송 등을 겪으며 우울증과 공황장애를 앓고 있다고 전해졌다. 또 지난해 5월 인천 중구의 한 모텔에서 필로폰을 투약한 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)로 현행범 체포됐다. 이후 국립과학수사연구원 정밀 감정에서 마약류 양성 반응이 확인됐고, 경찰은 관련 수사를 거쳐 그를 불구속 상태로 검찰에 송치했다.배 대표는 반페미니즘을 표방한 단체 '신남성연대'를 결성해 활동했으며, 최근에는 윤석열 전 대통령 탄핵 반대 집회 등에 참여했다고 알려졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr