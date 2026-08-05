가수 임영웅이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB

'산골총각 영웅'이 종영했다. / 사진=SBS

SBS 화요 예능 '산골총각 영웅'이 많은 이들에게 힐링을 선사하며 종영했다.'산골총각 영웅'은 익숙한 일상을 벗어나 산골에서 시간을 보내는 임영웅과 친구들의 모습을 담았다. 첫 방송부터 TV와 OTT에서 관심을 모으며 화제를 이어갔다. 첫 방송 직후 공개된 넷플릭스 '대한민국 TOP 시리즈' 일간 순위에서 예능 부문 1위에 오르기도 했다. TV 시청률은 분당 최고 6.5%(닐슨코리아 수도권 가구 기준)를 기록했다.이번 시즌에는 조째즈, 현봉식, 허경환, 로이킴, 곽범, 넉살이 임영웅의 친구로 출연해 편안한 호흡을 보여줬다. 마지막에는 차승원과 김도훈이 합류해 임영웅과 산골에서 시간을 보냈다.연출을 맡은 한비인 PD는 흥행 비결에 대해 "출연자들도 집에 돌아가는 길에 '하루만 더 있다가고 싶다'라고 할 정도로 즐거워했다. 카메라에 잡히지 않는 곳에서도 집주인인 영웅 총각이 게스트들을 편안하게 배려했기 때문"이라고 말했다. 이어 한 PD는 "스태프들도 이 프로그램에 대한 애정이 가득하다. 특히, 첫 방송과 마지막 방송을 모두 스태프들과 함께한 의리남 임영웅 덕분"이라고 밝혔다.한편 '산골총각 영웅' 말미에는 임영웅이 다음 시즌을 언급해 시즌2 가능성을 열어뒀다. 후속으로는 '틈만 나면,'이 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr