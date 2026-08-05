가수 임영웅이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB
가수 임영웅이 포즈를 취하고 있다. / 사진=텐아시아DB
SBS 화요 예능 '산골총각 영웅'이 많은 이들에게 힐링을 선사하며 종영했다.

'산골총각 영웅'은 익숙한 일상을 벗어나 산골에서 시간을 보내는 임영웅과 친구들의 모습을 담았다. 첫 방송부터 TV와 OTT에서 관심을 모으며 화제를 이어갔다. 첫 방송 직후 공개된 넷플릭스 '대한민국 TOP 시리즈' 일간 순위에서 예능 부문 1위에 오르기도 했다. TV 시청률은 분당 최고 6.5%(닐슨코리아 수도권 가구 기준)를 기록했다.

이번 시즌에는 조째즈, 현봉식, 허경환, 로이킴, 곽범, 넉살이 임영웅의 친구로 출연해 편안한 호흡을 보여줬다. 마지막에는 차승원과 김도훈이 합류해 임영웅과 산골에서 시간을 보냈다.
'산골총각 영웅'이 종영했다. / 사진=SBS
'산골총각 영웅'이 종영했다. / 사진=SBS
연출을 맡은 한비인 PD는 흥행 비결에 대해 "출연자들도 집에 돌아가는 길에 '하루만 더 있다가고 싶다'라고 할 정도로 즐거워했다. 카메라에 잡히지 않는 곳에서도 집주인인 영웅 총각이 게스트들을 편안하게 배려했기 때문"이라고 말했다. 이어 한 PD는 "스태프들도 이 프로그램에 대한 애정이 가득하다. 특히, 첫 방송과 마지막 방송을 모두 스태프들과 함께한 의리남 임영웅 덕분"이라고 밝혔다.

한편 '산골총각 영웅' 말미에는 임영웅이 다음 시즌을 언급해 시즌2 가능성을 열어뒀다. 후속으로는 '틈만 나면,'이 방송된다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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