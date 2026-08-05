배우 음문석이 영화 '호프'에 출연했다. / 사진=텐아시아DB

배우 음문석이 영화 '호프'(감독 나홍진)에서 강렬한 존재감으로 관객들의 시선을 사로잡고 있다. '호프'에서 목수 양배 역을 맡아 극의 긴장감을 끌어올리며 색다른 연기 변신을 선보였다. 특히 엔딩 크레딧이 올라간 뒤에야 음문석이라는 사실을 알아봤다는 반응이 이어질 정도로 캐릭터에 녹아든 연기가 호평받고 있다.'호프'는 누적 관객 수 400만 명을 돌파한 가운데, 음문석은 극 중 목수 양배 역으로 예상치 못한 존재감을 발휘했다. 양배는 자신의 선택이 어떤 파장을 불러올지 인지하지 못한 채 사건의 시작점이 되는 인물이다.그동안 영화와 드라마, 무대를 오가며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여준 음문석은 이번 작품에서도 캐릭터의 불안한 심리를 섬세하게 표현했다. 등장과 동시에 극의 분위기를 바꾸는 것은 물론, 무표정한 얼굴과 힘이 빠진 눈빛, 순간적으로 드러나는 기이한 웃음까지 디테일하게 그려내며 인물의 섬뜩한 면모를 완성했다.특히 미세한 표정 변화와 얼굴 근육을 활용한 연기는 양배라는 인물의 정체를 더욱 궁금하게 만들며 극의 긴장감을 높였다. 예측하기 어려운 전개 속에서 음문석의 존재감은 극의 몰입도를 한층 끌어올렸다는 평가를 받고 있다.음문석은 '호프'를 통해 또 한 번 새로운 얼굴을 보여주며 인상적인 연기 변신을 완성했다.'호프'는 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr