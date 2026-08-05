이동욱이 '킬러들의 쇼핑몰2'에서 활약 중이다. / 사진제공=킹콩 by 스타쉽

이동욱이 '킬러들의 쇼핑몰2'에서 활약 중이다. / 사진=굿데이터코퍼레이션

'킬러들의 쇼핑몰 시즌2' 이동욱이 시즌1에 이어 다시 한번 존재감을 입증하고 있다.이동욱이 디즈니+ 오리지널 시리즈 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'로 화제를 모으고 있다. 지난 4일 굿데이터코퍼레이션이 발표한 8월 1주 차 펀덱스(FUNdex)에서 이동욱은 출연자 부문 화제성 1위, '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 TV·OTT 통합 드라마 부문 화제성 1위에 올랐다.월트디즈니 컴퍼니 코리아에 따르면 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 공개 첫날 기준 전 세계 디즈니+에서 가장 많이 시청된 한국 오리지널 시리즈에 올랐다. 아시아태평양(APAC) 지역에서도 한국 콘텐츠 가운데 최다 시청 기록을 세웠다. 또 OTT 콘텐츠 순위 집계 사이트 플릭스패트롤(FlixPatrol)에서는 지난 4일 기준 한국·일본·대만 디즈니+ 전체 부문 1위를 기록했으며, 전 세계 13개국에서 TOP10에 이름을 올렸다.그 중심에는 이동욱이 있다. 그는 극 중 팀 '머더헬프'의 리더이자 정지안(김혜준 분)의 삼촌 정진만 역을 맡아 액션 연기와 존재감으로 극을 이끌고 있다. 이번 시즌에서는 정진만의 새로운 감정선까지 그려내며 캐릭터의 서사를 확장했다. 화제성과 작품의 중심을 함께 이끌고 있는 이동욱이 남은 이야기에서 어떤 활약을 보여줄지 관심이 쏠린다.한편 '킬러들의 쇼핑몰 시즌2'는 매주 수요일 2개씩, 총 8개의 에피소드로 만나볼 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr