영케이가 여전한 대식가 면모를 보여줬다. / 사진=텐아시아DB

영케이가 남다른 대식가 면모를 보여줬다. / 사진='살롱드립' 유튜브 캡쳐

그룹 데이식스(DAY6)의 영케이가 여전히 독보적인 대식가 면모를 보였다.지난 4일 유튜브 채널 'TEO 테오'의 '살롱드립'에는 영케이가 출연해 장도연과 이야기를 나눴다. 그의 남다른 대식가 면모가 나타났다.장도연은 "요즘도 대식가의 식성을 계속 유지하고 있냐"고 물었고 영케이는 "위 크기 다이어트를 해서 이제는 대식가라고 할 수 없다"고 말했다. 그러면서 라면을 몇 봉 정도 먹느냐는 말에 3봉지 정도로 줄였다고 답했다. 이를 들은 장도연은 일반인과는 사뭇 다른 다이어트 기준에 당황하는 기색을 보였다. 영케이는 전성기 시절에는 혼자 8봉지를 먹었다고 털어놨다.영케이의 남다른 식성은 집안 내력에서 비롯됐다. 그는 "원래는 내가 대식가인 줄 몰랐다"며 "초등학생 때부터 온 가족이 '1인 1닭'을 하는 것이 당연한 줄 알았다"고 고백했다.영케이는 "연습생 때 회사 제휴 식당이 있었는데 거기 사장님이 '애들 고생하니까 공깃밥은 마음껏 먹게 해주겠다'고 말했다"고 언급했다. 그는 된장찌개 하나를 시켜놓고 공깃밥 8그릇을 먹다가 사장님에게 크게 혼이 났다고 밝혔다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr