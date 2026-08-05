배우 장가현이 갱년기 이후 체중 증가와 다이어트 고충을 털어놓는다./사진=장가현 SNS

배우 장가현이 갱년기 이후 체중 증가와 다이어트 고충을 털어놓는다./사진제공=TV조선

레이싱 모델 출신 배우 장가현이 갱년기 이후 체중 증가와 다이어트 고충을 털어놓는다.5일 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에는 장가현이 딸과 함께 출연해 일상을 공개한다. MC 현영이 장가현을 향해 "50대로 보이지 않는다. 어려 보인다"고 말하자, 장가현은 "갱년기 이후에 부쩍 살이 찌고 다이어트를 해도 예전으로 돌아가지 않더라"며 고민을 털어놓는다.이어 "자신감까지 잃었다. '이대로 살면 안 되겠다. 활동을 못 할 수도 있겠다'는 생각에 관리를 시작했다"며 "결국 10kg 감량에 성공했고 지금은 55kg을 유지하고 있다"고 밝힌다. 방송에서는 장가현의 다이어트 비법도 함께 공개된다.장가현은 아침 일찍 눈을 뜨자마자 BTS 지민의 숏폼 영상을 시청하며 시간을 보낸다. 이를 본 이성미가 "지민한테 빠졌네!"라고 말하자 장가현은 "'지민 앓이' 중"이라며 팬심을 내비친다.좀처럼 침대에서 나오지 못하던 장가현은 결국 딸의 손에 이끌려 일어나 웃음을 안긴다. 이후 모녀는 기분 전환을 위해 당일치기 캠핑을 떠난다. 장가현이 여러 벌의 옷을 챙기자 이성미는 "당일치기면 옷 안 가져가도 되지 않냐"고 의아해한다.캠핑장에 도착한 두 사람은 삼각대를 세워 SNS 챌린지 영상을 촬영한다. 최근 유행하는 '서로 옷 바꿔 입기' 콘셉트에 맞춰 여섯 차례나 의상을 갈아입으며 자매 같은 호흡을 보여준다. 딸이 직접 편집한 영상이 공개되자 출연진도 감탄을 보낸다.촬영을 마친 뒤 식사를 하던 장가현은 "딸이 없는 친구들이 나를 무척 부러워한다"며 애정을 표한다. 이어 "초등학생 때 용돈을 모아 다이아몬드 목걸이를 사라고 줬던 것 기억나?"라며 "네가 명품 가방을 사준 이야기를 하면 친구들이 다 놀란다"고 말해 딸의 효심을 전한다. 이에 딸은 "나는 엄마가 멋있고 빛나 보이는 게 좋다"고 답해 훈훈한 분위기를 만든다.'퍼펙트 라이프'는 오늘(5일) 오후 8시에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr