유나가 '최애의 사원'에 출연 중이다. / 사진제공=tvN

그룹 있지의 멤버 유나가 '최애의 사원'에 출연한다. 아이돌 출신 배우들의 연기력이 꾸준히 논란이 되고 있는 가운데, 유나가 '최애의 사원'을 통해 안정적인 연기를 선보일 수 있을지 주목된다.유나는 지난 3일 첫 방송된 tvN 월화드라마 '최애의 사원'에서 라이징 스타 배우 윤초이 역을 맡았다. 극 중 윤초이는 뛰어난 비주얼로 주목받는 배우로, 이찬(차우민 분)과 드라마 '비터스윗'에서 호흡을 맞춘다. 이찬의 배려 속에 연인 역할에 몰입하며 점차 마음을 열게 된 그는 연기 파트너를 넘어 실제 연인으로 관계를 이어가기로 결심하며 직진 로맨스를 펼칠 예정이다.4일 방송된 2회에서는 작품 홍보를 위해 공식 석상에 선 윤초이와 이찬의 모습이 그려졌다. 윤초이는 제작발표회에서는 프로페셔널한 모습을 보였지만, 대기실에서는 이찬을 향해 "못 헤어져, 아니 안 헤어져. 난 정말 진심이었는데"라고 말하며 상반된 모습을 보여줬다. 이어 이찬에게 걸려 온 남다름(김혜준 분)의 전화를 대신 받고 통화 기록까지 삭제하는 장면으로 극의 긴장감을 더했다.공개된 스틸에서는 신유나가 연기하는 윤초이의 모습이 담겼다. 붉은색 플라워 패턴 원피스와 목선을 드러낸 헤어스타일로 극 중 라이징 스타 배우의 이미지를 표현했다. 이어 이찬을 바라보는 차가운 눈빛과 대본을 바라보는 무표정한 모습으로 상반된 분위기를 보여줬다.한편 '최애의 사원'은 매주 월, 화요일 오후 8시 45분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr