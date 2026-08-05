국세청이 방송인 유재석에게 감사의 뜻을 전했다. / 사진=텐아시아 DB

최근 공개된 '풍향중' 1회에는 유재석이 세금을 납부하러 가는 모습이 담겨 화제를 모았다. / 사진='뜬뜬' 유튜브 영상 캡처

방송인 유재석이 예능 촬영 도중에도 세금 납부를 우선하는 모습을 보여 화제를 모은 가운데, 국세청이 직접 댓글을 남기며 감사의 뜻을 전해 눈길을 끌고 있다.최근 유튜브 채널 '뜬뜬'에는 웹 예능 '풍향중' 첫 번째 에피소드가 공개됐다. 영상에는 유재석이 배우 이성민과 방송인 지석진, 양세찬과 함께 국내 여행을 떠나는 모습이 담겼다.유재석은 이동 중 다른 출연진에게 은행에 들러야 한다고 말하며 "세금 납부를 해야 하는데 녹화가 계속 있어서 은행을 못 갔다"고 설명했다. 해당 촬영은 종합소득세 납부 기한인 지난 6월 말 진행된 것으로 알려졌다.결국 유재석은 멤버들과 함께 은행에 도착했고, 이를 지켜보던 양세찬은 "방송에서 유재석이 세금 내러 가는 모습은 처음 보는 것 같다"고 웃었고, 유재석은 "세금 납부는 정말 중요하다. 우리의 의무"라고 강조했다.유재석의 성실한 납세 모습이 화제를 모으자 국세청도 댓글로 감사의 뜻을 전했다. 국세청은 해당 영상에 "재석님, 성실한 세금 납부 고맙습니다. 내년에도 성실 납세로 또 뵙겠습니다"라는 댓글을 남겼다.유재석은 평소에도 연예계 대표 '모범 납세자'로 꼽힌다. 그는 2024년 진행된 고강도 세무조사에서도 세금 신고 오류나 고의적인 소득 누락 등 탈세 정황이 발견되지 않은 것으로 알려졌다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr