배우 공효진이 미간을 다소 찡그린 채 어딘가를 응시하고 있다. / 사진=공효진 SNS

배우 공효진이 범접하기 어려운 아우라를 뽐냈다.공효진은 5일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 공효진이 그레이 톤에 플라워 패턴이 들어간 원피스를 착용한 채 어딘가를 응시하고 있는 모습. 특히 그는 살짝 찡그린 미간을 보여 눈길을 끌었다.앞서 공효진은 자신과 함께 드라마 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에 출연 중인 배우 정준원이 태도 논란에 휩싸이자 그를 감쌌다.정준원은 공효진과 함께 MBC 예능 '놀면 뭐하니?'에 출연했다. 그러나 한 문장으로 다양한 감정을 표현하는 '한 문장 챌린지' 코너에서 정준원은 재차 입을 떼지 못했다. 이에 누리꾼들 사이에서는 무성의한 태도였다는 반응과 긴장 때문이었다는 의견이 엇갈리면서 태도 논란으로 이어졌다.사태가 커지자 공효진은 지난 4일 자신의 SNS에 방송 화면을 캡처해 올렸다. 공효진은 "녹화 후 (정준원이) 진짜 토했다"며 "내가 구해주질 못했어. 미안해"라고 했다. 정준원이 촬영 당시 극심한 긴장감을 호소했음을 설명한 글로 보인다.한편 공효진이 출연 중인 '유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘이 일과 가정을 오가며 워라밸을 지키기 위해 고군분투하는 이야기를 다뤘다. 공효진은 극 중 딸을 둔 엄마이자 킬러 유보나 역으로 분했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr