설현 / 사진 = 설현 SNS

그룹 AOA 출신 설현이 반전 먹성을 자랑했다.5일 설현은 자신의 SNS에 "듣고 먹고 마시고"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 레드 나시톱과 데님 팬츠를 매치한 캐주얼한 옷차림으로 선상 레스토랑을 찾은 설현의 모습이 담겼다. 이날 그는 노을이 지는 강변에 앉아 식사를 즐기며 내추럴한 매력을 자아냈다.특히, 그의 남다른 먹성이 눈길을 끌었다. 함께 공개된 다른 사진에는 양볼 가득 음식을 머금은 설현의 셀카가 담겼다. 그는 상체만한 사이즈의 솜사탕이 올라간 빙수 디저트도 거뜬하게 해치우며 대식가임을 인증했다. 그러면서도 설현은 전반적으로 군살 하나 없는 슬림한 실루엣을 유지해 놀라움을 안겼다.한편, 설현은 2026년 하반기 공개 예정인 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'로 시청자들을 만날 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr