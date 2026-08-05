배우 황정음의 개인 유튜브 채널에 정보석이 출연했다. / 사진='황정음' 유튜브 영상 캡처

배우 정보석이 자숙 중이던 황정음에게 먼저 연락했던 사연을 밝혔다. / 사진='황정음' 유튜브 영상 캡처

배우 정보석이 자숙 중이던 황정음에게 먼저 연락해 故 이순재의 장례식에 함께 갔던 일화를 공개했다.5일 유튜브 채널 '황정음'에는 '주얼리정 선배님 만나 과거 소환(당)한 날'이라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에는 정보석의 서울 성북동 자택을 찾은 황정음의 모습이 담겼다.정보석은 황정음의 근황을 묻던 중 "생각보다 괜찮아 보여서 다행이다. 너무 고생했고, 대처하는 모습을 보며 참 대견했다"고 진심 어린 위로를 전했다. 이에 황정음은 "생각보다 정상적으로 보이죠?"라며 미소 지었다.이어 제작진은 정보석이 故 이순재의 장례식 당시 황정음에게 먼저 연락했던 사실을 언급했다. 정보석은 "꼭 가야 하는 자리였지만, 한창 관심을 받고 있을 때라서 혼자 움직이기 어려울 것 같더라. 그래서 먼저 연락했다"고 설명했다. 당시 황정음은 기획사 자금 약 43억 원을 횡령한 혐의로 징역 2년, 집행유예 4년을 선고받은 후 자숙 중이었다.황정음은 "너무 감동이었다. 진짜 따뜻하시다"며 "순재 선배님, 보석 선배님, 현경 언니 모두 너무 따뜻하다"고 말했다. 이어 "나도 그런 사람이 돼야겠다"며 '지붕 뚫고 하이킥'에서 함께 호흡을 맞춘 선배 배우들에게 감사와 애정을 전했다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr