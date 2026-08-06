가수 영탁이 녹음 중단을 선언했다./사진제공=KBS

가수 영탁이 녹음 중단을 선언했다./사진제공=KBS

지승현의 노래를 들은 영탁이 녹음 중단을 선언한다.오는 6일 오후 8시 30분 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 ‘5도2촌’ 로망을 실현 중인 배우 지승현의 도시 라이프가 공개된다. 시골 라이프를 보여줬던 밀양에 이어 서울에서 절친 영탁과 다시 한번 뭉친다고 해 기대를 모은다.이날 공개되는 VCR 속 지승현은 등장부터 시선을 강탈했다. 한여름 푹푹 찌는 폭염 속에도 쓰리피스 슈트를 차려입은 것. 결국 스튜디오에는 보는 사람까지 땀이 뻘뻘 난다는 반응이 쏟아졌다.지승현이 향한 곳은 녹음실이었다. 지난 방송에서 지승현은 절친한 후배 영탁에게 자신이 쓴 ‘고된떡볶이’ 가사를 들려줬다. 이에 영탁이 즉석에서 멜로디를 붙이며 "이러다 진짜 신곡 내는 거 아니야?"라며 관심을 모았고, 결국 실제 정식 녹음이 성사됐다. 본업이 배우인 지승현은 첫 녹음을 앞두고 긴장감을 감추지 못했다.프로듀서 영탁의 손길로 새롭게 탄생한 ‘고된떡볶이’는 흥 넘치는 멜로디로 모두를 사로잡았다. 그러나 지승현의 노래가 시작되자 영탁의 표정이 급변했다. 급기야 영탁은 녹음 중단을 선언했고, 영탁의 절친인 붐은 “내가 잘 아는데 지금 엄청 심각한 표정이다”라며 불안해했다는 후문이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr